Kadena ajoute de nouveaux chasseurs F-16 et F-22, il reste quelques F-15

De nouveaux avions de combat F-22 et F-16 sont arrivés à la base aérienne de Kadena, au Japon, le week-end dernier, alors que la base clé du Pacifique élimine progressivement ses quelques F-15C Eagle restants.

Les F-16 proviennent du 77e Escadron de chasse expéditionnaire de la base aérienne Shaw, en Caroline du Sud. Les F-22 proviennent du 525e Escadron de chasse expéditionnaire de la base commune d’Elmendorf-Richardson, en Alaska.

En plus des chasseurs entrants, des F-22 du 27e Escadron de chasse expéditionnaire de la base commune de Langly-Eustis, en Virginie, restent à la base.

Kadena continue de conserver certains F-15C – un élément essentiel de l’installation depuis la fin des années 1970 – qui approchent de la fin de leur durée de vie.

Étoiles et rayures signalé pour la première fois l’arrivée des nouveaux combattants. Une porte-parole de la 18e Escadre de Kadena a confirmé leur présence au magazine Air & Space Forces et a également confirmé qu ‘«il reste des F-15C Eagles à Kadena en attendant d’être retirés progressivement».

Un F-22A Raptor de l’US Air Force, affecté au 525e Escadron de chasseurs expéditionnaires, base commune Elmendorf-Richardson, Alaska, prend son envol lors d’un déploiement temporaire à la base aérienne de Kadena, au Japon, le 10 octobre 2024. La transition vers des avions plus modernes à Kadena illustre l’engagement continu de l’US Air Force à améliorer sa posture et à s’appuyer sur les bases solides de l’alliance américano-japonaise. (Photo de l’US Air Force par l’aviateur principal Luis E. Rios Calderon) Un faucon de combat F-16C de l’US Air Force, affecté au 77e Escadron de chasseurs expéditionnaires, base aérienne Shaw, SC, prend son envol lors de son premier vol lors d’un déploiement temporaire à la base aérienne de Kadena, au Japon, le 9 octobre 2024. La transition à des avions plus modernes à Kadena illustre l’engagement continu de l’US Air Force à améliorer sa posture et à s’appuyer sur les bases solides de l’alliance américano-japonaise. (Photo de l’US Air Force par Catherine Daniel, membre de la 1re classe) Un F-22A Raptor de l’US Air Force, affecté au 525e Escadron de chasseurs expéditionnaires, base commune Elmendorf-Richardson, Alaska, prend son envol lors d’un déploiement temporaire à la base aérienne de Kadena, au Japon, le 10 octobre 2024. La transition vers des avions plus modernes à Kadena illustre l’engagement continu de l’US Air Force à améliorer sa posture et à s’appuyer sur les bases solides de l’alliance américano-japonaise. (Photo de l’US Air Force par l’aviateur principal Luis E. Rios Calderon) Le capitaine de l’US Air Force Jacob Heydinger, pilote du 525e Escadron de chasse expéditionnaire, se prépare à un vol sur un F-22A Raptor à la base aérienne de Kadena, au Japon, le 10 octobre 2024. La transition vers des avions plus modernes à Kadena illustre la volonté de l’US Air Force l’engagement continu à améliorer la posture et à bâtir sur les bases solides de l’alliance américano-japonaise. (Photo de l’US Air Force par l’aviateur principal Luis E. Rios Calderon) Le capitaine de l’US Air Force Kayla Vohs, pilote du 77e Escadron de chasse expéditionnaire, effectue des vérifications avant vol avant son premier vol lors d’un déploiement temporaire à la base aérienne de Kadena, au Japon, le 9 octobre 2024. L’US Air Force déploie ses capacités les plus avancées pour la région Indo-Pacifique pour signifier un engagement continu en faveur de la stabilité et de la sécurité régionales. (Photo de l’US Air Force par l’aviateur Arnet Tamayo) Le major James Gregory de l’US Air Force, officier d’armes du 77e Escadron de chasse expéditionnaire, effectue des vérifications avant vol sur un faucon de combat F-16C de l’US Air Force, affecté au 77e Escadron de chasse expéditionnaire, Shaw Air Force Base, SC, à la base aérienne de Kadena. , Japon, 9 octobre 2024. La transition vers des avions plus modernes à Kadena illustre l’engagement continu de l’US Air Force à améliorer sa posture et à s’appuyer sur les bases solides de l’alliance américano-japonaise. (Photo de l’US Air Force, membre de la 1re classe Catherine Daniel)

Les F-15C vieillissants de Kadena quittent lentement la base depuis des mois après la décision de l’Air Force en octobre 2022 de supprimer progressivement la flotte et de la remplacer temporairement par une rotation de chasseurs de quatrième et cinquième génération.

La 18e Escadre a toujours refusé de divulguer le nombre de F-15C restant à Kadena, invoquant des problèmes de sécurité opérationnelle. En août, cependant, il a noté le départ de quatre navires Eagles comme une « étape importante » dans le retrait.

Les responsables du service ont refusé de dire quand le dernier F-15C partira.

Kadena devrait à terme accueillir 36 chasseurs F-15EX en remplacement permanent des F-15C, dans le cadre d’une restructuration plus large des forces au Japon qui verra les F-35 aller à la base aérienne de Misawa. Les nouveaux F-15EX seront dotés de stations d’armes supplémentaires, de nouvelles suites de guerre électronique, de commandes de vol électriques, d’un ensemble de processeurs bien plus puissants et de nouveaux écrans dans le cockpit. La date théorique pour équiper entièrement Kadena du F-15EX est 2026.

« Il y aura des leçons à tirer lorsqu’il s’agira d’installer une nouvelle plate-forme dans ces environnements et nous tirerons probablement quelques leçons sur les capacités du F-15EX », a déclaré le général Kevin B. Schnider, commandant des forces aériennes du Pacifique, à Air & Space. Forces Magazine le mois dernier. « Je ne pense pas que l’introduction d’une nouvelle plateforme à Kadena ne constituera pas une transition significative simplement parce que les personnes qui exploitent cette plateforme connaissent déjà le secteur. »

Base de l’armée de l’air la plus proche de l’île de Taiwan, Kadena est considérée comme un emplacement stratégique clé pour les États-Unis dans leur concurrence avec la Chine et a accueilli un cycle continu de chasseurs au cours des deux dernières années. Plus récemment, des F-22 de la base commune Pearl Harbor-Hickam, à Hawaï, sont partis après une rotation de six mois à la base.

La flotte de chasseurs de l’Air Force dans son ensemble fait face à une forte demande ces derniers temps. Des F-15, F-16 et A-10 supplémentaires sont déployés au Moyen-Orient dans un contexte de tension croissante entre Israël et l’Iran, tandis que des escadrons d’avions à réaction étendent leurs déploiements pour renforcer la puissance aérienne américaine dans la région.