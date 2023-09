Kaden Cobb a surmonté la peur des blessures pour diriger Fenwick vers le titre d’État – Shaw Local

Kaden Cobb a remis en question de nombreux aspects de son jeu et de son avenir au cours d’une période tumultueuse de près de six mois de sa vie.

Ces jours-ci, le quarterback senior de Fenwick est en pleine forme après l’euphorie de mener les Friars à leur premier championnat d’État de l’histoire du programme. Cobb, une double menace, a lancé trois touchés et s’est précipité pour un touché lors d’une victoire 34-15 contre Kankakee lors du match pour le titre d’État de classe 5A le 27 novembre.

Menés par Cobb de 6 pieds 2 pouces et 190 livres, les Friars (12-2) ont exorcisé les démons d’une défaite controversée en demi-finale de classe 7A en prolongation contre Plainfield North en 2016 et ont ajouté un autre championnat à la caisse de trophées croissante de l’école.

Cet été, Cobb a assuré son avenir en s’engageant auprès de Ball State. Depuis qu’il s’est blessé à l’épaule début avril, Cobb doutait de son avenir de joueur et de sa santé.

« Le (championnat) n’a pas été facile », a déclaré Cobb. «Il y avait beaucoup de douleur pendant la semaine et il fallait faire face aux entraînements dans le froid, être fatigué et devoir encore faire ses devoirs. On n’en parle pas assez. Cela se voit lors des matchs du vendredi ou du samedi.

«Mais cela n’a pas été facile pour moi. Lorsque j’ai séparé le ligament de ma clavicule jusqu’à mon dos au niveau de mon épaule de lancement, je n’étais pas prêt à arrêter. C’était complètement déchiré, donc je savais que ce n’était pas bon et que beaucoup de mecs ne s’en remettent jamais complètement. Je n’étais pas engagé dans une université à ce moment-là. J’essayais encore de savoir où atterrir, donc c’est fou de regarder en arrière et de voir comment les choses se sont passées. Je suis juste resté fidèle à mon jeu, mais j’ai eu beaucoup de jours sombres.

Kaden Cobb de Fenwick recherche un receveur ouvert sur le secondaire de Kankakee lors du championnat d’État de classe 5A le samedi 27 novembre 2021, au stade Huskie de la Northern Illinois University à DeKalb. (Mark Busch/Mark Busch – [email protected])

Ces jours difficiles ont contribué à faire de Cobb un joueur endurci, capable de gérer tout type d’adversité sur le terrain. Du coup, pour Cobb, les petites choses, comme la douleur, les conditions météorologiques ou les déficits insurmontables, ne semblaient pas le déranger. Il a fait confiance à ses talents d’élite et à ses coéquipiers pour surfer sur une vague mémorable qui a culminé avec un championnat d’État à DeKalb.

« Cela n’a pas encore été réalisé », a déclaré Cobb. «Je me promène dans l’école en imaginant simplement les banderoles déployées. Nous serons les premiers à afficher notre nom lors d’un championnat d’État. Nous avons tous travaillé si dur pour cela. C’est tellement bon de terminer notre saison senior en entrant dans l’histoire.

Cobb avait ses empreintes digitales partout dans la course de Fenwick au titre d’État, complétant 206 des 320 passes pour 2 846 verges et 30 touchés et se précipitant pour 520 verges et neuf touchés.

Cobb, le joueur de football de l’année Suburban Life de l’automne 2021, a attribué à sa blessure l’avoir aidé à atteindre un autre niveau dans son jeu.

« À l’époque, tout allait si bien », a déclaré Cobb. « Je parlais à tous les types d’écoles, à beaucoup de grandes écoles. J’allais forcément passer une excellente année junior. Je n’avais jamais vraiment été blessé auparavant. Je me demandais quelles écoles me soutiendraient. C’est à ce moment-là que Ball State est entré en scène. Au final, tout s’est très bien passé. Je n’ai aucune plainte.

Kaden Cobb de Fenwick tente de s’échapper de Nolan Morris de Nazareth lors du match éliminatoire du quart de finale de football universitaire de classe 5A de l’IHSA entre Fenwick High School et Nazareth Academy le samedi 13 novembre 2021 à la Grange Park. (Tony Gadomski/Tony Gadomski pour Shaw Local)

Cobb a déclaré qu’il se sentait complètement rétabli – mentalement et physiquement – ​​lors d’une défaite de la troisième semaine contre Providence. Il a encaissé plusieurs gros coups et en a délivré quelques-uns, le premier véritable test sur son épaule.

« Je savais que j’étais prêt à partir après ce troisième match et que j’étais bon pour le reste de la saison », a déclaré Cobb.

Le centre senior de Fenwick Jimmy Liston, une recrue de Purdue, a déclaré que Cobb est un leader né qui s’est remis d’une blessure grave pour être une source d’inspiration pour ses coéquipiers.

« Kaden a surmonté sa blessure en travaillant dur chaque jour », a déclaré Liston. « Je ne connais pas beaucoup de gens qui travaillent aussi dur que lui, voire plus. Il a utilisé sa blessure comme motivation pour revenir.

L’entraîneur de Fenwick, Matt Battaglia, un ancien joueur de ligne offensive du nord de l’Illinois, a déclaré que Cobb possédait tous les outils d’un grand quart-arrière, mais il en a ajouté une autre en développant son leadership après sa blessure.

Football du vendredi soir : Fenwick à St. Ignatius Le quarterback de Fenwick Kaden Cobb (2) passe devant le dos défensif de St. Ignatius Jacob Lawler (18) lors d’une course de touchdown pendant le troisième quart du match de football à Saint Ignatius College Prep, le vendredi 22 octobre 2021. Les frères ont gagné, 28 -20. (Daryl Quitalig pour Shaw Local/Daryl Quitalig pour Shaw Local)

« Kaden n’a jamais montré sa frustration au printemps ou en été », a déclaré Battaglia. « Il était très dur. Il n’a jamais faibli dans son soutien à ses coéquipiers. Il a toujours été un grand leader, mais il est passé au niveau supérieur cette année. Il était le commandant général de l’équipe sur le terrain. Il a réalisé un parcours incroyable en séries éliminatoires. Il a réalisé d’excellents matchs consécutifs contre Nazareth et Sycamore. Il a été efficace et puissant face à de très bonnes défenses.

Cobb a déclaré qu’il devrait être l’un des premiers inscrits à Ball State en janvier. Il a remercié l’ancien quart-arrière de Fenwick, Jacob Keller, pour l’avoir aidé tout au long de sa carrière, ainsi que ses coéquipiers et entraîneurs pour l’avoir soutenu pendant une période difficile au printemps et en été.

« Obtenir cette victoire (de l’État) était vraiment énorme », a déclaré Cobb. « Être le premier de l’histoire signifie tout. Nous avons reçu énormément de soutien et avions certainement de nombreux anciens élèves à nos côtés. Ce n’était pas facile de gérer tout, même ma blessure. Mais nous sommes tous restés soudés en équipe et nous sommes entrés dans l’histoire.