Kadeem Hardison parle d’aimer l’été cri

“Un soir, nous sommes sortis ensemble et nous avons commencé à nous embrasser, et la prochaine chose que vous savez, elle m’a dit qu’elle était amoureuse de moi…”

La docu-série électrisante de TV One NON CENSURÉ est de retour et c’est un ensemble monde différent de celui d’où nous venons.

Kadeem Hardison lance la dernière saison de la série acclamée par la critique et il révèle des secrets sur ce qui se passait réellement au Hillman College, en particulier dans les coulisses entre lui et Cree Summer.

Dans cette première de la saison diffusée le 25 septembre, Kadeem parle de son passage sur Le spectacle Cosby spin-off qui a fait ses débuts en septembre 1987 et qui est depuis lors un mégalithe culturel. Un monde différent bien sûr, a relaté l’événement de la fille aînée du Cosby Show, Denise Huxtable (Lisa Bonet), et sa vie alors qu’elle fréquentait le Hillman College fictif et historiquement noir.

À Hillman, les fans ont été présentés au major en mathématiques Dwayne Wayne (Kadeem Hardison) et à son amour, la princesse privilégiée Whitley Gilbert (Jasmine Guy.)

Ils ont également rencontré Jaleesa Vinson (Dawn Lewis) et sa colocataire Winifred “Freddie” Brooks (Cree Summer).

À l’écran, Whitley et Dwayne étaient un élément, mais la vraie romance s’est produite hors écran

Tout au long de la série, le personnage de Kadeem, Dwayne, a inspiré #BlackLoveGoals quand lui et Whitley sont passés d’amoureux d’université à se marier dans leur tristement célèbre épisode de mariage.

Leur histoire d’amour à l’écran a fait écho dans le monde entier et leur chimie était indéniable, mais dans un clip de UNCENSORED, Kadeem parle de la relation amoureuse intense qu’il a partagée avec l’actrice Cree Summer qui a joué la copine éclectique résidente de la série.

« Cree et moi, depuis que nous nous sommes rencontrés, nous sommes devenus les meilleurs amis. Un soir, nous sommes sortis et nous avons commencé à nous embrasser, et la prochaine chose que vous savez, elle m’a dit qu’elle était amoureuse de moi, et j’étais juste abasourdi », a déclaré Kadeem sur UNCENSORED. “Et puis j’ai dû faire semblant d’être amoureux de Jasmine tout en étant amoureux de Cree.”

Kadeem a certainement fait un excellent travail en prétendant pendant les six saisons que la série était diffusée.

Les fans se sont réjouis en 2020 lorsque Kadeem & Cree se sont réunis sur Instagram de Cree, chantant le hit de 1968 de Tammi Terrell “Ain’t Nothing Like The Real Thing” avec le hashtag #HillmanAlumni.

La vraie chose en effet!

Non seulement cela, mais en 2019, un utilisateur de Twitter a publié un clip des deux volant un baiser pendant le tournage et Cree et Kadeem ont avoué jusqu’au moment dans les réponses.

Les deux ont même plaisanté sur la façon dont ils ont réussi à garder leur romance secrète des fans pendant 25 ans.

Lorsque le casting s’est assis en 2021 avec Salon de la vanité pour une leçon d’histoire orale du Hillman College, Cree a fait l’éloge de son ancien amour.

“Honnêtement, quand je regarde en arrière, si une fille doit avoir un premier amour, il était le modèle. Si gentil, si généreux, si attentionné et drôle comme l’enfer.

Kadeem parle de dépenser des chèques Hillman et de collecter des super-héros sur UNCENSORED

Dans un autre clip de TV One’s UNCENSORED, Kadeem admet timidement sa collection de figurines de super-héros à l’échelle 1/4 et même des plats sur la façon dont il a passé sa première Un monde différent Chèque.

TV One et A Different World fêtent leurs 35 ans

Si vous êtes d’humeur à rattraper votre Hillman Alumni préféré, TV One célèbre Un monde différent 35 anniversaire en diffusant un marathon Hillman Homecoming organisé par Dwayne et Whitley eux-mêmes.

La spéciale commence le 24 septembre et l’épisode UNCENSORED de Kadeem sera disponible sur TV One le 25 septembre à 10/9 C.

Cette saison de UNCENSORED comprend également :

Keshia Knight Pulliam dimanche 2 octobre

Tyson Beckford dimanche 9 octobre

Garcelle Beauvais dimanche 16 octobre

KeKe Wyatt dimanche 23 octobre

Mario Van Peebles dimanche 30 octobre

Deon Cole dimanche 6 novembre

“UNCENSORED” est produit pour TV One par Eric Tomosunas, Keith Neal et James Seppelfrick (producteurs exécutifs), Jay Allen et Nikki Byles (co-producteurs exécutifs) et Rachel Valley (productrice) de Swirl Films. Pour TV One, Austyn Biggers est le SVP de la programmation et Jason Ryan est le producteur exécutif en charge de la production.