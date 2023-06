Kadarius Toney utilise la bague du Super Bowl des Chiefs pour une vengeance épique contre les Giants de New York (NSFW)

Le receveur large des Chiefs de Kansas City, Kadarius Toney, avait un message pour les Giants de New York et leurs fans après avoir reçu sa bague du Super Bowl.

À sa deuxième année dans la NFL, le receveur large Kadarius Toney est un champion du Super Bowl. Toney a joué un rôle dans le retour des Chiefs de Kansas City en seconde période pour leur donner une victoire 38-35 sur les Eagles de Philadelphie lors du Super Bowl 57. Toney était un ajout de mi-saison par les Chiefs, car ils ont abandonné un troisième et un six -choix rond en 2023 pour l’acquérir des Giants de New York.

Mardi, Toney a fait une apparition sur la chaîne YouTube d’IceBox, où il était dans une bijouterie et se faisait tailler pour sa bague Chiefs Super Bowl. Toney a regardé la caméra et a dit: « C’est pour tout le monde à New York ici », et il a montré son majeur sur lequel était posée la bague du Super Bowl.

Kadarius Toney donne littéralement le majeur aux fans des Giants et de New York

Disons simplement que le mandat de Toney avec les Giants ne s’est pas déroulé comme tous l’avaient espéré. Toney a été sélectionné au premier tour par les Giants de Floride et devait jouer un rôle central dans le succès de l’offensive. Bien qu’il ait montré des éclairs au cours de son année recrue, en particulier lors de sa performance de 10 réceptions et 189 verges sur réception contre les Cowboys de Dallas, Toney a subi diverses blessures tout au long de sa saison recrue.

En 2022, un nouveau régime est entré en vigueur après que le directeur général Dave Gettleman a « pris sa retraite » et que l’entraîneur-chef Joe Judge a été renvoyé. Joe Schoen et Brian Daboll sont entrés. Comme c’est le cas avec tout nouveau régime, ils ont des préférences sur qui ils veulent sur la liste. Toney a à peine joué lors de sa deuxième saison, car il a dû faire face à une blessure aux ischio-jambiers.

La base de fans a fait griller Toney pour son incapacité à rester sur le terrain de football au cours de ses deux premières saisons avec l’équipe. En fin de compte, les Giants ont décidé de quitter Toney, malgré leur besoin de profondeur au poste de receveur large et l’ont remis aux Chiefs.

Au cours de ses deux saisons, Toney a enregistré 41 réceptions pour 420 verges sur 60 cibles, tout en courant pour 29 verges en cinq courses.

Toney est arrivé à Kansas City et est maintenant champion du Super Bowl. En neuf matchs de saison régulière, Toney a attrapé 14 cibles sur 17 pour 171 verges et deux touchés, tout en courant pour 59 verges et un touché en cinq courses. Dans le grand match, Toney a renvoyé un botté de dégagement pour 65 verges, un record du Super Bowl, et a capté une passe de touché du quart Patrick Mahomes.

L’appariement des Giants et de Toney n’a tout simplement pas fonctionné. Ils l’ont échangé aux Chiefs, et il a maintenant une bague du Super Bowl au doigt. Eh bien, quand il sera à New York pour affronter les Giants (pas cette année), cette bague sera apparemment sur son majeur, et il n’a pas l’air d’avoir peur de la montrer.