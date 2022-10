Kachin, Myanmar : des dizaines de personnes tuées par des frappes aériennes militaires lors d’un événement de célébration

CNN

—



Des dizaines de personnes ont été tuées lors de frappes aériennes militaires qui ont frappé dimanche un événement de célébration dans l’État montagneux de Kachin au Myanmar, selon des médias locaux et des organisations internationales.

Les victimes avaient assisté à un événement, y compris un concert, organisé par l’Armée de l’indépendance kachin (KIA) pour marquer le 62e anniversaire de l’aile politique du groupe, l’Organisation de l’indépendance kachin, selon Reuters, citant le porte-parole de la KIA, Naw Bu.

Reuters et le média local The Irrawaddy ont rapporté qu’au moins 50 personnes avaient été tuées. CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante le nombre de décès signalés. La junte militaire au pouvoir au Myanmar n’a pas commenté l’attaque.

Kachin Alliance, une organisation communautaire Kachin basée à Washington, DC, a déclaré que des artistes Kachin, des anciens locaux et des dirigeants de KIO figuraient parmi les personnes tuées.

“A la suite du massacre, les familles se bousculaient pour obtenir des nouvelles de leurs proches en raison d’une panne prolongée d’Internet à Hpakant”, indique le communiqué. “Nous sommes également inquiets d’apprendre le rapport de blocage de l’accès médical aux victimes du massacre.”

Le Myanmar est en proie à un conflit depuis que la junte militaire a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en février dernier. Les groupes de défense des droits et les observateurs disent que depuis lors, les libertés et les droits dans le pays se sont détériorés ; les exécutions d’État ont repris et le nombre d’attaques violentes documentées par l’armée contre des écoles a augmenté.

De nombreux groupes rebelles armés ont émergé, tandis que des millions d’autres continuent de résister au régime de la junte par des grèves, des boycotts et d’autres formes de désobéissance civile.

L’attaque de dimanche a suscité une condamnation internationale, les Nations Unies se disant préoccupées par les informations faisant état de plus de 100 civils touchés.

« Alors que l’ONU continue de vérifier les détails de cette attaque, nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et amis de tous ceux qui ont été tués ou blessés. L’ONU demande que les blessés reçoivent des soins médicaux d’urgence, selon les besoins », a-t-elle déclaré lundi dans un communiqué.

Il a ajouté que l’usage « excessif et disproportionné » de la force par l’armée contre des civils non armés était « inacceptable », et a appelé les responsables à rendre des comptes.

Les ambassadeurs d’Australie, du Canada, de République tchèque, du Danemark, de Finlande, de France, d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas, d’Espagne, de Norvège, de Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis ont également publié lundi une déclaration commune condamnant la grève.

“Cette attaque souligne la responsabilité du régime militaire dans la crise et l’instabilité au Myanmar et dans la région et son mépris de son obligation de protéger les civils et de respecter les principes et les règles du droit international humanitaire”, indique le communiqué conjoint.

L’organisation à but non lucratif Amnesty International a déclaré dans un communiqué que les actions de l’armée – y compris l’exécution de militants pro-démocratie, l’emprisonnement de journalistes et le ciblage de civils – ont été autorisées à se poursuivre “face à une réponse internationale inefficace”.

“Alors que les responsables et les dirigeants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) se préparent à organiser des réunions de haut niveau dans les semaines à venir, cette attaque souligne la nécessité de revoir l’approche de la crise au Myanmar”, indique le communiqué, exhortant les dirigeants de l’ASEAN. d’agir lorsqu’ils se réuniront pour leur sommet annuel en novembre.