‘Kacha Badam’ Fame Bhuban Badyakar est prêt à sortir sa nouvelle chanson ‘Ekhan Ami Bechi Na Badam’

Les médias sociaux ont le pouvoir de faire d’une personne une célébrité. Et un tel exemple ces derniers jours est Bhuban Badyakar. Bhuban Badyakar du village de Kuraljuri du panchayat du village de Lakshinarayanpur sous le bloc Dubrajpur de Birbhum a gagné en popularité après que sa chanson “Kacha Badam” ait atteint des millions de spectateurs sur les réseaux sociaux. Même des célébrités du pays et de l’étranger ont réalisé des vidéos de bobines et se sont tordus les jambes dans “Kacha Badam”.

Badyakar a composé la chanson “Kacha Badam” pour attirer les acheteurs alors qu’il se rendait dans différents villages du district de Birbhum pour vendre des cacahuètes (Kacha badam). Un jour, alors qu’il vendait des cacahuètes, il murmurait sa propre chanson, « Kacha badam ». Quelqu’un a aimé la chanson après l’avoir entendue une fois et a demandé à Bhuban de chanter une fois pour qu’il puisse enregistrer. Il a enregistré toute la chanson et l’a téléchargée sur Facebook. Et depuis, le voyage a commencé. Il a été félicité par la police du Bengale occidental et également dans divers endroits de l’État pour sa chanson innovante “Kacha Badam”.

Mais depuis quelques mois, Bhuban Badyakar est assis tranquillement. Beaucoup de gens pensaient que, comme d’autres, il était aussi temporaire. Mais ce n’est pas le cas. Il a sorti une nouvelle chanson pendant la saison de Kali Puja. Il a également dit qu’il allait sortir plus de chansons. Parmi ces nouvelles chansons, une chanson qui n’est pas encore sortie nous est parvenue. Dans la nouvelle chanson, on voit Bhuban Badyakar dire qu’il ne vend plus de cacahuètes.

Sa nouvelle chanson est ‘Ekhan Ami Bechi Na Badam’. En plus de cela, dans cette chanson, il a souligné à quel point sa vie a changé. Il n’y a pas moins d’enthousiasme chez les internautes pour cette nouvelle chanson de Bhuban Badyakar. En termes d’enthousiasme, ce qu’il faut voir maintenant, c’est la réponse que cette chanson reçoit sur les réseaux sociaux après sa sortie.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici