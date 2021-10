Kacey Musgraves semble porter juste sa guitare et ses bottes pour une performance sur ‘SNL’

Kacey Musgraves a livré une performance incroyable sur « SNL » lorsqu’elle est apparue en tant qu’invitée musicale le 2 octobre !

Kacey Musgraves, 33 ans, a fait tomber la maison avec sa performance sur Saturday Night Live! La native du Texas a bercé le public avec sa récente chanson « justified », pour sa première performance de la soirée ! L’interprétation du morceau par la chanteuse était absolument magnifique, mais son look a également attiré l’attention ! La chanteuse avait l’air d’être vêtue uniquement d’une paire de bottes de cow-boy (convient pour un chanteur country), et sa guitare pour le morceau réfléchi !

Les Heure d’or la musicienne s’est habillée de manière un peu plus conservatrice pour sa deuxième chanson, qui était le morceau « camera roll » de son dernier album Traversé d’étoiles. Kacey a ouvert la performance assise à table en chantant sur une photographie projetée assise en face d’elle. Son look était un peu plus country classique, car elle portait une flanelle et un jean bleu pour la chanson.

Le gagnant du Grammy a partagé une vidéo promotionnelle aux côtés de l’hôte Owen Wilson, 52 ans, sur son compte Twitter un jour avant le spectacle. « SNL: Texas Edition », a-t-elle légendé de manière hilarante le clip, faisant référence à la fois à elle et à l’État natal d’Owen (il est originaire de Dallas et elle de Golden). Notamment, Kacey est déjà apparu en tant qu’invité musical en 2018 dans Heure d’or lorsque l’émission était animée par Amy Schumer.

Kacey a sorti son dernier album Traversé d’étoiles en septembre 2021 en grande pompe. Sur le projet, elle a détaillé son divorce émotionnellement intense avec Ruston Kelly, 32 ans, après moins de trois ans. «Le cœur lourd mais plein d’espoir, nous voulions exprimer nos propres pensées sur ce qui se passe. Ce genre d’annonces fait toujours l’objet d’un examen minutieux et de spéculations et nous voulons arrêter cela avant même qu’il ne commence », ont-ils déclaré dans une déclaration commune en 2020.

« Ce disque est largement inspiré par certains changements majeurs de la vie, mais il me suit aussi chronologiquement au cours des probablement deux ans et demi, trois ans depuis Heure d’or sortit de. C’est en quelque sorte reprendre là où je m’étais arrêté là-bas », a-t-elle déclaré à Radio Nationale Publique le mois dernier. « Vous pouvez facilement dire que c’est un album post-divorce, qui oui, c’est factuellement sur papier. Mais cet album est plein de beaucoup d’amour et de gratitude pour cette personne, pour Ruston, pour ma vie et ma capacité à explorer toutes les émotions en tant qu’auteur-compositeur », a-t-elle ajouté.