Kacey Musgraves est à la fois cool et brûlante dans Forum Show : critique de concert

Sérénité et arène-rock sont deux bons goûts qui ne vont pas vraiment bien ensemble, pour la plupart. Et donc, même si vous êtes reparti en admirant le dernier album de Kacey Musgraves, « Deeper Well », sorti en mars dernier, vous vous êtes peut-être posé des questions raisonnables quant à savoir si ses qualités tranquilles étaient vraiment appropriées comme base cruciale d’une tournée internationale. en 15 000 places. Ce n’est pas la première fois qu’elle joue dans des arènes, et ce n’est pas non plus comme si les deux derniers albums de Musgraves étaient basés sur le banger. Mais « Deeper Well », aussi excellent soit-il, était si méditatif qu’on avait l’impression qu’il pourrait vraiment tester la volonté de réflexion du grand public : Allons être tranquilles… en masse.

C’est donc pour avoir peut-être sous-estimé le Culte de Kacey. (En tant que membre fondateur, je devrais le savoir mieux.) En tête d’affiche de la première des deux soirées au Forum Kia avant le week-end, Musgraves a joué devant une salle comble à Inglewood mais, plus important encore, devant une salle qui appréciait d’être sur sa longueur d’onde parce que il n’y a personne d’autre dans la pop qui crée cette forme d’onde exacte. Pendant toute une heure et demie de son set, la chanteuse pouvait vous faire croire que vous faisiez partie d’une nation qui croyait en la paix, l’amour, la compréhension, la tolérance, un peu de sarcasme, un agnosticisme joyeux, disant adieu à la toxicité. et bonjour aux soins personnels, individuels et collectifs. C’était un bon moment tranquille.

La tournée Deeper Well commence avec son seul effet spécial : à la fin de « Cardinal », le numéro d’ouverture, Musgraves grimpe au sommet d’un globe semi-circulaire qui dépasse toute la nuit du fond de la scène, s’allonge dessus et continue léviter, les membres pendants. Il s’agit probablement d’un tour de magicien assez simple, mais efficace lors d’une soirée qui ne dépendrait pas de l’éblouissement ou des gadgets, envoyant le message que flotter sera une réponse appropriée à la musique de la soirée. (Vraisemblablement, elle ne suggère pas au public que nous devrions réagir aux événements actuels en nous laissant glisser doucement dans cette bonne nuit, même si la chanson parle de la sensation de recevoir des signes d’un autre monde de la part de quelqu’un qui est entré dans l’au-delà.)

Kacey Musgraves se produit sur scène au Kia Forum le 3 octobre 2024 à Inglewood, en Californie. (Photo par Emma McIntyre/Getty Images pour ABA)

Getty Images pour ABA

À partir de là, Musgraves a gardé les pieds sur terre – ses pieds nus, alors que la chanteuse restait sans chaussures toute la nuit, dans la tradition de Linda Ronstadt. Elle est comme Ronstadt, en tant que présence, à d’autres égards… comme le fait qu’elle projette un glamour indéniable mais interrompt parfois ce visage en laissant échapper des déclarations brutales, voire grossières, qu’il s’agisse de ce qui se passe (ou ne se passe pas) en elle. dans les oreilles ou l’état du monde. L’ambiance reste méditative, mais dans un sens folk et non new age – ses dernières chansons ont autant de doute que d’affirmation de soi, et nettement plus d’instruments acoustiques que de synthés. Elle est douée pour transmettre un sentiment de calme thérapeutique qui ne semble pas encore complètement exploité, qui est un peu rude sur les bords dans l’esprit, même si sa voix cristalline reste exempte de la moindre trace de râpe.

La troisième chanson de la soirée était « Sway », que les groupes de jeunes femmes qui parsemaient la foule prenaient comme un commandement, même pour les numéros qui ne contenaient aucune telle suggestion. La setlist a finalement été divisée à parts égales entre son album de superstar, « Golden Hour », et le nouveau, avec huit sélections de chacun ; ses trois autres albums ne comportaient qu’une seule chanson chacun. Le diviser de manière égale a permis d’obtenir un bon équilibre des humeurs, car « Golden Hour » était son album de lune de miel de rêve et « Deeper Well » est son album plus âgé et plus sage, se sentant surtout bien à l’idée de se réveiller de- un album de nuit. Ainsi, « Butterflies », une chanson presque incroyablement romantique de sa percée – et toujours une mélodie irrésistible, même si elle doit paraître naïve à elle et à certains de ses fans maintenant – fut bientôt suivie par « Too Good to Be True, » du nouvel album. » un numéro sur le fait d’avoir à nouveau des papillons et de s’en méfier au maximum.

« Happy & Sad », le « Lonely Weekend » en fait semi-optimiste, le moins optimiste « Lonely Millionaire »… Musgraves sait comment garder la douceur-amère comme thème pour une longue partie d’un concert.

Un intermède de quatre chansons avec son groupe jouant en acoustique sur une scène B a fait ressortir certains de ses morceaux les plus marquants, y compris les deux seuls anciens fantaisistes d’avant « Golden Hour » : « Follow Your Arrow » et « Family is Family ». Ces chansons ne sont pas uniquement légères, bien sûr : Musgraves a présenté « Arrow » avec un discours bon cœur sur la façon dont elle « s’est fait une tonne d’amis dans la communauté LGBTQIA+ qui n’étaient pas vraiment autour de moi, pour être honnête, grandir. « Family », la chanson la plus rythmée et la plus souriante de la soirée, avait son propre préambule sur « être originaire de cette toute petite et toute petite ville appelée Golden », ce qui a produit un rugissement qui a fait répondre le chanteur : « Ce n’est pas quelque chose à encourager, vraiment. Ce n’est vraiment pas le cas. Si vous aimez la méthamphétamine, peut-être. Peut être. … C’est juste une plaisanterie. Non, c’est bien si vous aimez aussi d’autres drogues.

Son sens de l’humour, largement secret depuis ses deux premiers disques, bien plus ironiques, est toujours bien présent en concert. Cela s’est poursuivi avec la sélection finale qu’elle a faite sur la scène B, pour laquelle elle a été rejointe par Nickel Creek en première partie pour une congrégation encore plus large de cueilleurs, affirmant qu’ils étaient sur le point de faire « une vieille ballade meurtrière », qui, aussi plausible soit-elle, retentit dans la compagnie immédiate, s’est avéré être « Kill Bill » de SZA.

Elle est devenue plus sérieuse juste avant avec « The Architect », une chanson du dernier album qui aborde la théodicée, mieux connue sous le nom de problème du mal, et comment un Dieu juste permet que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes… ou, dans le contexte des versets, comment il permet que de bonnes choses arrivent à des gens bien comme elle. Il y a beaucoup de choses à mordre, cet hymne, qui a été écrit en réponse à la fusillade de la Covenant School à Nashville. Mais c’est plus facile quand ce sont des pros comme Shane McAnally et Josh Osbourne qui l’aident à écrire la chanson, et quand elle est livrée dans des tons presque de comptine avec une soprano parfaitement tendre. Cette nuit-là, Musgraves a demandé des moments de silence, pour envoyer de bonnes vibrations aux victimes de l’ouragan Hélène, admettant qu’elle ne savait pas si elle devait appeler cela prière ou manifestation… fidèle à la chanson qui a suivi, qui concluait en se demandant « si il y a un architecte.

Lors du retour sur la scène principale, « Justified » est apparu comme une réintroduction récente sur cette tournée de son album « Star-Crossed », qui contenait dans une seule chanson des sentiments plus mitigés sur un divorce que de nombreuses chansons ont pu le faire. Mais il y a une chanson moins ambiguë sur le plan émotionnel que Musgraves n’a mise dans le set que pour une partie de la tournée, et qui était un ajout tout aussi bienvenu – « Anime Eyes », le numéro du nouvel album qui parle le plus joyeusement d’un béguin (d’où le voyeurs écarquillés du titre étrangement intelligent). Cela lui a rappelé que sa phase de « lune de miel » n’est pas encore complètement terminée, même sur un disque avec autant de sentiments juxtaposés que « Deeper Well ».

Elle est clairement très bien d’avoir un seul banger dans son set – le « High Horse » de style disco. Consciente sûrement du fait que les Gays l’aiment et que les Gays adorent cette chanson, elle la fait précéder lors de la partie d’automne de sa tournée avec un autre hymne qui fait directement appel à cette partie de sa communauté d’adoption : le « Pink Pony Club » de Chappell Roan. Inglewood n’est pas West Hollywood, mais elle a fait de son mieux pour en faire des villes sœurs pendant quelques minutes.

Musgraves est retournée au sommet du monde – c’est-à-dire la partie globe de sa conception de production – pour « Rainbow », la chanson pour enfants qui est en réalité l’hymne ambitieux d’un adulte, ou vice versa. Cela a couronné l’expérience de Musgraves consistant à créer un buzz sans bourgeons, puisqu’elle avait chanté plus tôt, dans « Deeper Well », sur l’abandon de l’herbe (même si les références à s’en remettre à elle n’ont pas été supprimées de « Slow Burn » ou « Follow Your Arrrow ». »). Il reste peut-être à voir si quelqu’un d’autre qui essaie d’abandonner ces choses pourra tenir pendant la saison électorale, mais Musgraves se présente comme un bon modèle pour cela – pratiquant le calme, reconnaissant la tempête, faisant attention à l’écart.

Kacey Musgraves se produit sur scène au Kia Forum le 3 octobre 2024 à Inglewood, en Californie. (Photo par Emma McIntyre/Getty Images pour ABA)

Getty Images pour ABA

Pour un public d’un certain état d’esprit, il est difficile d’imaginer un meilleur triple programme que celui que Musgraves était en tête lors de cette étape de la tournée. Le père John Misty a servi d’acteur intermédiaire – beaucoup plus angoissant que la tête d’affiche, mais tout aussi agréable – et Nickel Creek a rempli la première place, exsudant une pure joie virtuose de groupe à cordes, qu’il dédie « To the Airport » à LAX (« We « Je n’ai jamais joué aussi près d’un aéroport auparavant ») ou en reprenant « Toxic » de Britney Spears.

C’était tout pour Misty à l’affiche, mais la tournée de Musgraves se poursuit début décembre avec Lord Huron au milieu et Nickel Creek toujours en ouverture. Les dates américaines restantes :

7 novembre — Toronto, ON @ Scotiabank Arena

9 novembre – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena

10 novembre – Pittsburgh, Pennsylvanie @ PPG Paints Arena

12 novembre — Louisville, KY @ KFC Miam ! Centre

13 novembre – Columbus, OH @ Schottenstein Center

15 novembre – Brooklyn, New York @ Barclays Center

16 novembre – Brooklyn, New York @ Barclays Center

21 novembre – Houston, Texas @ Toyota Center

22 novembre — Dallas, Texas @ American Airlines Center

23 novembre – Dallas, Texas @ American Airlines Center

26 novembre – Austin, Texas @ Moody Center

27 novembre – Austin, Texas @ Moody Center

29 novembre – Tampa, Floride @ Amalie Arena

30 novembre — Hollywood, Floride @ Hard Rock Live au Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

2 décembre – Orlando, Floride @ Kia Center

5 décembre — Charlotte, Caroline du Nord au Spectrum Center

6 décembre – Nashville, Tennessee @ Bridgestone Arena

7 décembre – Nashville, Tennessee @ Bridgestone Arena