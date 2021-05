Kacey Musgraves ne le garde plus pour elle-même.

Lors d’une interview avec Elle jeudi, la lauréate d’un Grammy, âgée de 32 ans, s’est confiée sur le sentiment qu’elle «mourait à l’intérieur» avant son divorce d’avec Ruston Kelly en 2020 après près de trois ans de mariage.

« Je me suis senti, à bien des égards, au sommet du monde dans ma carrière », a déclaré le chanteur de « Keep It To Yourself ». Musgraves a remporté les honneurs aux Grammys en 2019, gagnant l’album de l’année pour « Golden Hour ». Elle a remercié Kelly lors de son discours d’acceptation, en disant: « Cet album n’aurait pas été créé sans vous. »

« Mais dans ma vie personnelle », se souvient Musgraves dans l’interview, « j’avais l’impression de mourir à l’intérieur. J’étais en train de m’effondrer. J’étais triste. Je me sentais seul. Je me sentais brisé. »

« Cela n’a tout simplement pas fonctionné »:Kacey Musgraves et son mari Ruston Kelly demandent le divorce

Musgraves a déclaré que la pandémie de COVID-19 était le début de la fin de son mariage avec Kelly. Au lieu de « ne pas prêter attention à mes sentiments ou de ne pas vraiment s’occuper de certaines choses », Musgraves a déclaré que le verrouillage l’a forcée à réfléchir profondément à ses émotions.

« Pourquoi ai-je pris ces décisions? Comment suis-je arrivé ici? Comment puis-je m’empêcher d’y retourner? Pourquoi est-ce que je continue à choisir le même genre de personnes? » elle a dit.

Le bien-être:Ces couples peuvent avoir le plus de difficultés à la fin de la pandémie et à notre retour à la normale

Musgraves et Kelly ont annoncé qu’ils avaient demandé le divorce en juillet dans une déclaration commune, disant: « Cela n’a tout simplement pas fonctionné. »

« Nous avons pris cette décision douloureuse ensemble – une décision saine qui vient après une très longue période d’essais de notre mieux », a déclaré le couple à l’époque. « Nous n’avons aucun blâme, colère ou mépris les uns envers les autres et nous demandons la vie privée et des souhaits positifs pour nous deux alors que nous apprenons à naviguer à travers cela. »

Dans son entretien avec Elle, cependant, Musgraves a déclaré qu’elle avait du mal à se blâmer.

« Je viens d’une famille pleine de mariages longs … C’était difficile de ne pas me sentir comme si j’étais un échec », a déclaré Musgraves. «

Qui est Kacey Musgraves?Le gagnant de l’album Grammy frappe les auditeurs country et grand public