L’ACTRICE Kacey Ainsworth a dénoncé EastEnders dans un tweet furieux – malgré les rumeurs d’un retour à la série.

La star du feuilleton, 55 ans, a joué Maureen ‘Little Mo’ Slater dans Albert Square entre 2000 et 2006.

L'ancienne actrice d'EastEnders, Kacey Ainsworth, a critiqué le feuilleton sur Twitter

Kacey s'est adressée à X, anciennement Twitter, pour accuser WhatsOnStage de la façon dont ils ont caractérisé sa carrière

Dans un article bouillonnant, l’actrice a visé le site Web de théâtre WhatsOnStage pour n’avoir reconnu que son rôle dans EastEnders.

“C’est pourquoi les actrices de la classe ouvrière ne peuvent pas avancer”, a écrit l’actrice sur X, anciennement Twitter.

« Même si j’ai joué dans au moins 10 pièces de théâtre, cinq films, neuf séries de Grantchester et d’innombrables autres performances à la télévision et à la radio, mon mérite revient toujours à EastEnders.

« FFS ! »

Le personnage de Kacey, Little Mo, a quitté la place après que son mari d’alors, Billy Mitchell, ne pouvait plus s’occuper de son fils Freddie, après avoir appris qu’il était l’enfant de Graham de son violeur.

Depuis qu’elle a quitté l’émission BBC One, Kasey a depuis joué dans de nombreux rôles au théâtre et à la télévision.

L’année dernière, l’actrice s’est montrée timide lorsqu’on lui a demandé si elle envisagerait de retourner à Walford.

S’adressant au Daily Star, Kasey a déclaré : « J’ai fait tellement de choses depuis que je suis parti.

«Je suis un habitué d’une série ITV qui est maintenant… nous en sommes à notre septième série.

«J’ai fait tellement de choses. Mme Lovitt [in Sweeney Todd at the Everyman Theatre]je viens de terminer une pièce intitulée Lava in London.

Elle a ajouté qu’elle ne pense pas qu’il y ait de « place » pour un retour des feuilletons à l’heure actuelle, mais elle ne l’a pas complètement exclu.

2019 David M. Benett

BBC

Kacey a joué Maureen 'Little Mo' Slater dans le feuilleton de 2000 à 2006