Kacey Ainsworth a révélé qu’elle a été testée positive pour Covid-19 et qu’elle est maintenant en train d’isoler.

L’actrice d’EastEnders, qui a joué Little Mo on the Square entre 2000 et 2006, a partagé son diagnostic positif sur Twitter mais a rassuré les fans sur le fait qu’elle était jusqu’à présent asymptomatique.

Elle a écrit: «Après des années dans l’entreprise, mon timing est généralement impeccable, j’ai vu mes chiens dans les moutons et ma famille seulement, mais j’ai été testé positif à Covid le jour où tout le monde peut sortir.

« Je me sens vidé, mais je ressens surtout une immense gratitude pour que je pense bien à ceux qui n’ont pas cette chance #troupeau. »

Kacey a poursuivi en retweetant un message sur «l’importance» du vaccin contre le coronavirus, avant de contacter les fans pour leur demander si elle a besoin de recevoir le vaccin si elle a déjà eu Covid.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Plus tard, elle a ajouté: « Jour 5 dans la maison Covid – tout va bien … sans symptôme – en croisant les doigts ça dit #StaySafe. »

Les fans ont spéculé depuis sa sortie d’EastEnders sur un possible retour à Albert Square.

Kacey a dit précédemment qu’on lui demandait « un million de fois » un possible retour pour Little Mo.

« C’est flatteur parce qu’elle était un si bon personnage », a-t-elle déclaré au panel Loose Women.







(Image: BBC)









(Image: BBC)



«Et je suis toujours en contact avec toutes mes sœurs de l’écran», a-t-elle ajouté, faisant référence à Jessie Wallace et Elaine Lordan qui jouaient Kat Slater et Lynne Hobbs.

Et elle a même admis que cela pourrait arriver plus tard.

Kacey est maintenant mieux connue pour son rôle récurrent dans Grantchester.







(Image: Ken McKay / ITV / REX)



«Je suis tellement occupée avec Grantchester», dit-elle, «mais ce n’est pas un non définitif. Cela n’a jamais été un non définitif.

Kacey a poursuivi: « Je n’y retournerai que si je peux travailler derrière le bar du Queen Vic et snog Danny Dyer. »

Ce n’est pas la première fois qu’elle est obligée de faire face à des rumeurs sur sa carrière – au début de l’année dernière, elle a dû mettre au lit des chuchotements qu’elle prendrait au sol sur Strictly.

«C’est un excellent programme», a-t-elle dit, «mais il ferme plus de portes qu’il n’en ouvre et c’est fou, parce que vous ne penseriez pas cela, mais c’est le cas.