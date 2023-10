Kacey Ainsworth d’EastEnders annonce un nouveau rôle d’acteur alors que les fans exigent le retour du feuilleton épique

Kacey Ainsworth d’Eastenders a annoncé un nouveau rôle d’acteur alors que les fans exigent un retour épique au feuilleton.

Kacey a joué Little Mo Slater dans EastEnders de 2000 à 2006, mais depuis que son fils à l’écran Freddie Slater est apparu à Albert Square, les téléspectateurs attendent désespérément qu’elle fasse une apparition.

Rex

Polycopié

Les fans d’EastEnders veulent désespérément qu’elle reprenne son rôle de Little Mo, qu’elle a joué pour la dernière fois en 2006.[/caption]

Leurs revendications n’ont fait que se renforcer cette semaine, après que Freddie – joué par Bobby Brazier – ait été arrêté pour tentative de meurtre après avoir frappé Theo Hawthorne avec un fer à repasser après avoir tenté de violer Stacey Slater.

À la fin de l’épisode de jeudi, Bobby est parti passer du temps avec sa mère après avoir été libéré sous caution, et les téléspectateurs espèrent qu’à son retour, sa mère sera avec lui.

Mais leurs cris sont peut-être tombés dans l’oreille d’un sourd puisque Kacey, 54 ans, a révélé son dernier projet d’actrice dans un article sur les réseaux sociaux – et ce n’est pas dans l’émission de la BBC.

Au lieu de cela, elle jouera dans un théâtre production de Little Women à Manchester en décembre.

Elle a sous-titré le message qui présentait une photo du casting : « Si vous voulez me trouver, je serai là !

« Une belle adaptation de LITTLE WOMEN @homemcr réalisée par Brigid Larmour. Parfait pour le pré Noël gloire. Du vendredi 8 décembre au samedi 23 décembre. Réservez maintenant.

L’année dernière, Kacey a parlé de ses sentiments sur un retour potentiel à EastEnders.

Elle a déclaré au Daily Star : « J’ai fait tellement de choses depuis que je suis partie. Je suis un habitué d’une série ITV [Grantchester]nous en sommes à notre septième série.

«J’ai fait tellement de choses. Mme Lovitt [in Sweeney Todd at the Everyman Theatre]je viens de terminer une pièce intitulée Lava in London.

« Je fais tellement de choses, je ne suis pas sûr qu’il y ait de la place en ce moment. »