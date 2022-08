Kacen Johnson de Milledgeville fait un retour triomphant, marque 3 touchés de retour dans la victoire contre Orangeville – Shaw Local

ORANGEVILLE – La victoire 46-8 d’ouverture de la saison de samedi après-midi à Orangeville est un match senior de Milledgeville, Kacen Johnson, dont Kacen Johnson se souviendra probablement toujours, non seulement parce que c’était son premier match après une fracture du péroné subi lors de la semaine 4 de la saison 2021, mais aussi en raison de la domination qu’il a affichée sur les équipes spéciales.

Au cours de la première moitié du match de football à huit de la semaine 1, Johnson a marqué trois touchés sur les équipes spéciales.

Son premier est survenu lors du coup d’envoi d’ouverture, alors qu’il récupérait un coup de pied de pétard et le reprenait pour un score de 70 verges. Ce jeu a donné à Milledgeville une avance de 6-0 après 11 secondes de jeu.

Son deuxième touché, qui a permis aux Missiles de mener 30-0, était un retour de dégagement de 56 verges avec 3:37 à faire au premier quart.

Le troisième touché – un retour de dégagement de 80 verges – a mis Milledgeville devant 46-0 et est survenu alors qu’il restait 7:34 en première mi-temps.

« Après le premier [return touchdown], j’étais assez excité », a déclaré Johnson. “C’était plutôt bien, parce que je me suis blessé la saison dernière, donc revenir sur le terrain était juste une bonne sensation.”

L’entraîneur de Milledgeville, Jason Wroble, a déclaré qu’il n’avait pas vu une performance d’équipes spéciales comme celle de Johnson depuis un bon moment.

“L’une des choses sur lesquelles nous accrochons nos chapeaux à Milledgeville, ce sont de bonnes équipes spéciales, et nous semblons toujours avoir un enfant qui peut renvoyer le ballon comme ça. Ça fait un moment qu’il y a eu trois touchés comme ça sur des équipes spéciales, mais Kacen, c’est un joueur électrique », a-t-il déclaré.

“Il a raté une grande partie de la saison dernière avec une jambe cassée, donc je pense qu’il n’est pas sur les radars de beaucoup d’écoles, mais il ramasse ce ballon et il a de la vitesse. C’est trompeur, parce qu’il n’a pas l’air de travailler très dur, mais il est vraiment rapide.

“C’était une excellente journée pour lui, et les unités spéciales ont eu un impact énorme sur le match.”

Après un rapide trois-and-out à Orangeville après le touché du retour du coup d’envoi, l’offensive de Milledgeville a pris le terrain pour sa première possession environ trois minutes après le début du match. Commençant le trajet à leur propre 48, les Missiles n’ont pas perdu de temps à marcher sur le terrain.

Le porteur de ballon Kolton Wilk s’est libéré pour une course de 15 verges sur l’un des jeux initiaux. Le quart-arrière Connor Nye a suivi avec un tremplin de 18 verges pour passer en position de buteur. Quelques jeux plus tard, Nye a frappé dans une course de touché de 1 mètre pour couronner le score et s’est connecté avec Johnson pour la conversion de deux points et une avance de 14-0.

«Je pense que nous avons plutôt bien fait. Je pense que nous avons prouvé que beaucoup de gens avaient tort », a déclaré Johnson. “Au début, nous avions le même record prévu que les Broncos, et nous sommes venus ici et leur avons montré ce qui se passait. Je pense que nous méritions vraiment de gagner et nous avons travaillé très dur pour cela tout l’été. Je suis fier de nous.

Après une autre possession vide des Broncos, les Missiles ont de nouveau marqué pour une avance de 22-0. Le jeu culminant de la campagne de notation a été une passe de Nye de 47 verges à l’ailier serré Micah Toms-Smith avec 5:57 à jouer dans le premier. S’évasant vers la gauche sur une passe swing, Toms-Smith a contourné un bloc récepteur et a couru le long de la ligne de touche sans être touché.

« Je suis très content de la façon dont nous avons joué. Nous avons eu beaucoup de nouveaux visages. Nous n’avions pas une tonne de retourneurs de chaque côté du ballon, donc nous ne savions pas comment ils allaient sortir lors de leur premier match universitaire, et quel genre d’énergie ils auraient, ou combien de nerfs il y aurait être, et l’exécution », a déclaré Wroble.

“Et dans l’ensemble, je suis vraiment content de tous les nouveaux visages et de la façon dont ils ont joué. Vous voulez ouvrir la saison de cette façon, et je pensais que nous étions en bonne forme : nous avons bien taclé et bien bloqué et protégé le football, donc ce fut un bon effort pour nous la semaine 1. »

Six secondes après le début du deuxième quart, Wilk a pris l’avantage sur un jeu de lancer vers la droite et s’est étiré sur le pylône pour un score de 17 verges. Avec près de trois quarts complets à jouer, Milledgeville avait une avance de 38-0.

Le demi offensif d’Orangeville Blake Folgate a marqué le dernier touché du match, inscrivant une course de 1 verge avec 3:43 à faire en temps réglementaire pour empêcher le jeu blanc à 46-8.

« Je pense qu’ils ont des gars qui sont difficiles à défendre. Nous sommes sortis de nos lacunes. Ils ont des joueurs explosifs et c’est une bonne équipe de football », a déclaré l’entraîneur d’Orangeville, Jay Doyle. «Nous devons en tirer des leçons et nous améliorer, et je pense que nous le ferons. Je pense que nous nous améliorerons au fil de l’année et nous verrons ce qui se passera.

« Je suis fier de la façon dont nous avons joué la deuxième mi-temps. Nous y sommes parvenus. Nous aurons Polo la semaine prochaine, et j’espère que nous jouerons un meilleur match.

Nye a passé une journée efficace pour les Missiles, complétant 4 des 6 tentatives de passe pour 107 verges, un touché et un énorme 17,8 verges par tentative, avec un tir en profondeur tombé faussant un peu les chiffres. Il a également couru pour un touché.

Johnson a terminé la journée avec 206 verges au total et trois touchés. Toms-Smith était le principal receveur de missiles, récoltant une passe pour un touché de 47 verges.

Cody Wirth a complété 3 des 4 passes pour 63 verges pour mener les Broncos dans les airs. Maisen Pfeiffer a ajouté 49 verges au sol en 15 courses pour Orangeville.