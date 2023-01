Kabzaa : L’industrie cinématographique de Kannada est prête à libérer KGF, Kantara comme par magie à nouveau ; tout ce que vous devez savoir sur le nouveau film à venir

Après le succès massif de KGF, vedette de Yash, et Kantara de Rishab Shetty, les cinéphiles peuvent s’attendre à plus de SAndalwood. Kannada Film Industry est prêt à présenter un autre film plus grand que nature après KGF et Kantara. Le prochain film est le principal artiste d’action Kabzaa.

Le prochain film Kabzaa est présenté comme un drame de la période des gangsters se déroulant entre 1947 et 1984. L’histoire se concentre sur la montée des gangsters en Inde et l’acteur primé Upendra jouera le don de la pègre. Il s’agit du fils d’un combattant de la liberté qui se fait piéger par un gang mafieux. Avec Upendra, il met également en vedette Kichcha Sudeep, Shriya Saran, Manoj Bajpayee et Nawab Shah dans les rôles principaux.

Le film est réalisé par R. Chandru et devrait sortir en salles le 17 mars 2023. On se demande si la date de sortie a été choisie par une décision consciente ou une coïncidence car elle tombe le jour de l’anniversaire de naissance du défunt acteur Puneeth. Rajkumar. Le film d’action à grande échelle sortira en sept langues.

Le teaser du film est sorti le jour de l’anniversaire d’Upendra. Tout le monde était fasciné par les visuels et le score de fond dans le teaser. Le film a déjà fait sensation avec son teaser et il attend ce qu’il a dans le sac lors de sa sortie le 17 mars 2023. Après le succès consécutif des films Kannada KGF 2, 777 Charlie, Vikrant Rona, et le récent Kanatara, maintenant Kabzaa devrait relever la barre.

Mené par R. Chandru, le film est produit par R. Chandra Shekar sous la bannière Sri Siddeshwara Enterprises. Il est présenté par MTB Nagaraj et Anand Pandit Motion Pictures sortira en ceinture hindi. Ravi Basrur de KGF a composé la musique. Le film sortira en kannada, hindi, tamoul, télougou, malayalam, oriya et marathi.