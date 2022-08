Kaboul : Une explosion frappe une mosquée dans la capitale afghane, selon la police

Khalid Zadran, un porte-parole du chef de la police de Kaboul, a déclaré à CNN que l’explosion avait fait des victimes, mais n’a pas précisé davantage.

L’incident s’est produit dans le district de police 17 de la ville et les forces de sécurité sont sur les lieux pour enquêter, a-t-il ajouté.

L’organisation de soins de santé Emergency a confirmé plus tard qu’au moins trois personnes étaient décédées.

« Suite à l’explosion d’aujourd’hui, nous avons admis 27 patients dans notre centre chirurgical pour victimes de guerre à Kaboul, dont cinq mineurs, dont un garçon de sept ans », a déclaré Stefano Sozza, directeur national d’Emergency en Afghanistan, à CNN.

“Deux patients sont arrivés morts, un est décédé aux urgences”, a-t-il déclaré.

“Au cours du seul mois d’août, nous avons géré six pertes massives dans notre hôpital, avec un total de près de 80 patients. Tout au long de l’année, nous avons continué à recevoir des blessures par balle, des éclats d’obus, des coups de couteau et des victimes d’explosions de mines et d’IED. au quotidien. Le pays subit les conséquences d’un très long conflit qui a mis à mal son avenir », a-t-il ajouté.

Bilal Karimi, le porte-parole adjoint des talibans, a condamné l’explosion dans un tweet mercredi soir.

“Les meurtriers de civils et les auteurs de crimes similaires seront bientôt arrêtés et punis pour leurs actes, si Dieu le veut”, a écrit Karimi.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.