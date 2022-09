Kaboul, Afghanistan : Au moins 23 morts dans l’attentat-suicide au centre éducatif de Kaaj

Kaboul, Afghanistan

CNN

—



Un attentat suicide à la bombe contre un centre d’éducation à Kaboul a tué au moins 23 personnes, dont la plupart seraient des jeunes femmes, dernier signe de la détérioration de la situation sécuritaire dans la capitale afghane.

L’explosion a eu lieu vendredi au centre d’éducation de Kaaj, dans un quartier à prédominance hazara – un groupe ethnique minoritaire qui a longtemps fait face à l’oppression.

Les étudiants passaient un examen d’entrée à l’université à 7 h 30, heure locale (23 h HE) lorsque l’explosion s’est produite pour la première fois, a déclaré à CNN le porte-parole de la police de Kaboul, Khalid Zadran.

Abdu Ghayas Momand, un médecin de l’hôpital Ali Jinah, où certaines des victimes ont été emmenées, a déclaré que 23 personnes avaient été tuées et 36 autres blessées.

La responsabilité de l’attaque n’a pas été revendiquée.

Taiba Mehtarkhil, un témoin oculaire, a déclaré à CNN que de nombreuses victimes étaient de jeunes femmes. Elle s’était rendue au centre pour chercher son amie après avoir appris la nouvelle de l’attaque et a été confrontée à des scènes de chaos et de désespoir, a-t-elle déclaré.

“J’ai vu des parents, d’autres membres des familles des élèves de Kaaj, crier et courir de long en large”, a-t-elle déclaré. “Certains essayaient d’obtenir des soins médicaux d’urgence pour leurs proches et d’autres cherchaient leurs fils et leurs filles. J’ai vu une vingtaine de morts et bien d’autres blessés de mes propres yeux.

L’amie de Mehtarkhil a survécu à l’attaque car elle était en retard et n’avait pas atteint la salle de classe lorsque l’explosion s’est produite, a-t-elle déclaré.

Un autre témoin oculaire, une jeune de 20 ans qui ne voulait pas être nommée pour des raisons de sécurité, a déclaré à CNN qu’elle se trouvait à environ 20 pas de la porte lorsque l’explosion l’a jetée au sol.

“Quand je suis entré, j’ai vu beaucoup de mes camarades de classe dans le sang. J’ai découvert que l’explosion s’était produite à l’intérieur de ma classe », a-t-elle dit, à travers les larmes.

“J’étais en état de choc. Je criais juste les noms de mes amis et je les cherchais. J’en ai trouvé certains vivants, mais pas mon ami le plus proche qui avait 19 ans et la fille la plus intelligente de notre classe », a-t-elle déclaré.

Sa salle de classe est la plus grande du centre et accueille normalement environ 500 élèves, hommes et femmes, a-t-elle déclaré.

“C’est horrible, je suis encore sous le choc, c’est comme un cauchemar. Il a tué beaucoup de mes amis et camarades de classe les plus chers. Je veux que le monde ne traite pas cela comme une autre nouvelle. Je veux que le monde sache la douleur que nous traversons en ce moment. Je suis totalement dévastée », a-t-elle déclaré.

Le porte-parole des talibans Zabiullah Mujahid a condamné l’attaque dans un tweet vendredi.

“L’émirat islamique d’Afghanistan qualifie l’attaque contre le centre de formation de Kaj dans le 13e arrondissement de Kaboul de grand crime, la condamne fermement et exprime sa plus profonde sympathie aux familles des victimes de cet incident.”

“Des mesures sérieuses seront prises pour retrouver et punir les auteurs”, a-t-il ajouté.

L’UNICEF s’est dit “consterné par l’horrible attentat” tweeter Vendredi.

“Cet acte odieux a coûté la vie à des dizaines d’adolescentes et d’adolescents et en a gravement blessé beaucoup d’autres”, a-t-il déclaré. « La violence dans ou autour des établissements d’enseignement n’est jamais acceptable. Ces endroits doivent être des havres de paix où les enfants peuvent apprendre, être avec des amis et se sentir en sécurité tout en acquérant des compétences pour leur avenir.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils “condamnaient fermement l’attaque” dans un communiqué sur Twitter.

« Cibler une salle pleine d’étudiants qui passent des examens est honteux ; tous les étudiants devraient pouvoir poursuivre une éducation en paix et sans peur », a déclaré le chargé d’affaires de la mission américaine en Afghanistan. a écrit.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a condamné l’attaque en tweetant : « Profondément attristé par la perte de jeunes vies dans un horrible attentat suicide dans un centre d’apprentissage à Kaboul. Les mots ne peuvent exprimer cette pure barbarie. Nous adressons nos plus sincères condoléances et nos plus sincères condoléances aux familles et au peuple afghans endeuillés.

Le rapporteur spécial de l’ONU pour les droits de l’homme en Afghanistan, Richard Bennett, a également dénoncé l’attentat.

“Je condamne l’horrible attaque d’aujourd’hui contre les étudiants de la Kaaj Academy”, a tweeté Bennett avec le hashtag #studentsnotargets. “L’attaque contre l’éducation des Hazaras et des chiites doit cesser. Arrêtez les attaques contre l’avenir de l’Afghanistan, arrêtez les crimes internationaux.

Bennett a déclaré que le centre était rempli d’étudiants “pleins d’espoir pour un avenir meilleur”.

« L’avenir de l’Afghanistan dépend de l’arrêt des crimes internationaux, de la responsabilisation des auteurs et de l’éducation des jeunes », a-t-il ajouté.

Depuis que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan en août 2021, il y a eu de multiples attaques contre la communauté hazara.

L’État islamique de la province de Khorasan a revendiqué la responsabilité de 13 attaques contre les Hazaras et a été lié à trois autres qui ont tué et blessé au moins 700 personnes, selon Human Rights Watch.

“Les autorités talibanes n’ont pas fait grand-chose pour protéger ces communautés des attentats-suicides et autres attentats illégaux ou pour fournir les soins médicaux nécessaires et toute autre assistance aux victimes et à leurs familles”, ajoute le rapport.

Une série d’attentats à Kaboul a fait des dizaines de morts ces dernières semaines.

Plus tôt ce mois-ci, deux employés de l’ambassade de Russie figuraient parmi les six personnes tuées dans un attentat-suicide près de l’ambassade de Russie, et en août, une explosion dans une mosquée pendant les prières du soir a tué 21 personnes et en a blessé 33 autres.

C’est une nouvelle de dernière heure. Plus à venir.