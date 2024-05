Kabosu, le chien Shiba Inu qui a contribué à définir le Doge Meme, décède à 18 ans

Le Shiba Inu a souffert ces dernières années de problèmes de santé et Mme Sato a déclaré en 2022 qu’on lui avait diagnostiqué un lymphome chronique, une leucémie, un type de cancer, et une cholangiohépatite aiguë, une maladie qui enflamme le foie et ses environs.

Sa vie a suscité l’intérêt de plus de 500 000 abonnés en ligne et elle vivait avec trois chats. Son anniversaire, le 2 novembre, était pour beaucoup un motif de célébration, connu sous le nom de « Journée des Doges ».

« Elle n’était pas aimée quand elle était petite, alors je veux la couvrir d’amour en tant que membre de ma famille », a déclaré Mme Sato à The Verge en 2013. fête d’adieu aura lieu pour Kabosu dimanche à Narita.

« Je suis certaine que Kabosu était le chien le plus heureux du monde », a-t-elle écrit vendredi.