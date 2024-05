Kabosu, le chien derrière le mème Internet « doge », est décédé

Kabosu, le chien shiba inu dont l’expression interrogative figurait dans une série de mèmes « doge » sur Internet, est décédé, a annoncé vendredi son propriétaire.

Une photo de Kabosu avec un léger regard de côté est devenue virale vers 2013 sur Tumblr et divers forums de discussion en ligne, avant de devenir connue sous le nom de « doge », l’une des images les plus emblématiques et reconnues de l’ère du web social.

La propriétaire du chien, Atsuko Sato, 62 ans, institutrice de maternelle de la ville de Sakura, dans la préfecture de Chiba, au Japon, a confirmé la nouvelle dans un communiqué. poème poignant sur son blog vendredi.

« À 7 h 50, je me suis endormie profondément », a-t-elle écrit. Sato a dit qu’elle organiserait une fête d’adieu pour « Kabo-chan » dimanche.

« Elle est décédée tranquillement, comme si elle dormait pendant que je la caressais », a écrit Sato, selon une traduction de l’agence de presse AFP. « Je pense que Kabo-chan était le chien le plus heureux du monde. Et j’étais le propriétaire le plus heureux. »

Le visage de Kabosu a été présenté dans d’innombrables publications sur les réseaux sociaux et est même devenu le visage d’une crypto-monnaie. Un jeton non fongible, ou NFT, de l’image a été vendu en 2021 pour 4 millions de dollars.

Dogecoin a rendu hommage au chien sur X, affirmant qu’elle était un « être qui ne connaissait que le bonheur et l’amour sans limites ».

L’image a été partagée en ligne, souvent avec des légendes colorées dans la bande dessinée sans police exprimant un faux étonnement, incluant généralement « wow », « stupéfier » et un anglais approximatif tel que « so frost, much cold », destiné à être considéré comme l’image interne du chien. monologue.

Les gens adapteraient le mème pour commenter les événements mondiaux et l’actualité de la culture pop et même pour attaquer leurs rivaux politiques.

En 2014, l’autorité des transports publics de Stockholm, en Suède, a lancé une campagne publicitaire en utilisant le mème doge, avec des légendes telles que « si bon marché », « beaucoup d’été » et « wow ».

Sakura est si fière de sa célèbre mascotte canine que l’image du doge a été utilisée sur bouche d’égoût et une statue en bronze de Kabosu était dévoilé plus tôt cette annéefinancé par les dons des fans du monde entier.