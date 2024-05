Kabosu décède : le chien Shiba Inu était le mème et le visage de Dogecoin

Légende, La propriétaire de Kabosu, Atsuko Sato, l’a sauvée d’une usine à chiots en 2008.

Il ya 1 heure

Kabosu, le chien derrière le mème « doge », est décédé après 14 ans de renommée sur Internet, a annoncé son propriétaire.

Le shiba inu japonais a inspiré une génération de blagues en ligne et est devenu le visage de la crypto-monnaie Dogecoin.

Elle souffrait de leucémie et d’une maladie du foie et est décédée le 24 mai.

« Elle est décédée tranquillement comme si elle dormait pendant que je la caressais », Atsuko Sato a écrit sur son blogremerciant les fans de Kabosu.

« Je pense que Kabo-chan était le chien le plus heureux du monde. Et j’étais le propriétaire le plus heureux. »

En tant que chien de sauvetage, la véritable date d’anniversaire de Kabosu était inconnue, mais Mme Sato a estimé son âge à 18 ans.

En 2010, deux ans après avoir adopté Kabosu dans une usine à chiots où elle aurait autrement été abandonnée, Mme Sato, une enseignante de Sakura, à l’est de Tokyo, a pris une photo de son animal croisant les pattes sur le canapé.

Elle a publié l’image sur son blog, d’où elle s’est propagée sur le forum en ligne Reddit et est devenue un mème qui a rebondi des chambres d’université aux chaînes de courrier électronique des bureaux.

Les mèmes utilisaient généralement un anglais approximatif maladroit pour révéler les pensées intérieures de Kabosu et d’autres « doge » shiba inu – prononcés comme « pâte à pizza » mais avec un « j » à la fin.

L’image est également devenue plus tard une œuvre d’art numérique NFT vendue pour 4 millions de dollars (3,1 millions de livres sterling) et a inspiré Dogecoin, qui a été lancé comme une blague par deux ingénieurs logiciels et est maintenant la huitième crypto-monnaie la plus précieuse, avec une capitalisation boursière de 23 milliards de dollars. .

Dogecoin a été soutenu par la star du hip-hop Snoop Dogg et le bassiste de Kiss Gene Simmons.

Mais son plus fervent partisan est le milliardaire Elon Musk, qui plaisante sur la monnaie sur X – faisant monter en flèche sa valeur – et la qualifie de « crypto du peuple ».

Kabosu est tombée malade d’une leucémie et d’une maladie du foie fin 2022, et Mme Sato a déclaré dans une récente interview à l’AFP que le « pouvoir invisible » des prières des fans du monde entier l’avait aidée à s’en sortir.

Mme Sato, 62 ans, a déclaré qu’elle était tellement habituée aux événements « incroyables » que lorsque M. Musk a changé l’année dernière l’icône de Twitter, désormais X, pour le visage de Kabosu, elle « n’a même pas été surprise ».

Une statue de Kabosu et son canapé d’une valeur de 100 000 $, financée par Own The Doge, une organisation cryptographique dédiée au mème, a été dévoilée dans un parc de Sakura en novembre de l’année dernière.