Kaboly: Kenny Pickett, l’offensive des Steelers a gagné plus qu’un simple TD avec 1 entraînement

C’était un match de pré-saison… un match de pré-saison où de nombreux défenseurs des Buccaneers de Tampa Bay n’ont pas joué. Je suis sûr que nous entendrons cela beaucoup au cours de la semaine prochaine lorsque nous parlerons des Steelers de Pittsburgh, de la performance de Kenny Pickett et, franchement, de toute l’attaque de la première équipe.

Et tu sais quoi? Il était un seul match de pré-saison où de nombreux défenseurs des Bucs n’ont pas joué. Donc, cela doit au moins être pris en compte en ce qui concerne ce trajet de 10 jeux et 83 verges qui s’est terminé par un touché de 33 verges de Pickett à George Pickens.

Le lancer ✔️

Le lancer ✔️

Le hic 🔥

Oui, Pickett était presque sans faute, avec des lancers chronométrés, en déplaçant la poche et en prenant des décisions rapides. Le touché de Pickens est quelque chose que nous n’avons jamais vu de lui auparavant: traverser le milieu et casser les plaqués. La ligne offensive a bien fonctionné pour la première fois ensemble en tant qu’unité. Matt Canada a fait de bons appels.

Même ainsi, vous pouvez toujours ajouter un « mais » à la fin.

C’est aussi une foire. Maintenant, vous préféreriez voir une performance positive plutôt que l’alternative, mais vous devez la prendre pour ce qu’elle vaut – pas beaucoup.

Pourtant, quelque chose d’autre a émergé (quelque chose de plus important qu’une passe qui a battu un certain Zyon McCollum) de la victoire 27-17 des Steelers vendredi soir au Raymond James Stadium qui est tangible, qui est important, qui ne peut pas être marginalisé et cela peut aller très loin pour aider cette infraction.

Élan. Ou dans ce cas, continuer sur la lancée.

« Nous avons vu ce que nous devions voir », a déclaré Mike Tomlin aux journalistes après le match. « Ce sont de jeunes gars, mais ils ont une certaine expérience, alors nous leur avons demandé de sortir d’eux-mêmes. … Nous n’allons pas nous fatiguer les mains en nous tapant dans le dos.

Certains pensent que l’élan offensif ne se perpétue pas d’année en année, tandis que d’autres le pensent. Je vais tenter ma chance pour que ce soit le cas, et cela semblait évident avec la première unité vendredi.

Vous ne pouvez pas sous-estimer ce qu’une série peut faire pour la psyché d’une infraction. Ce qui s’est passé lors de l’entraînement d’ouverture a sûrement rassuré que la fin de l’année dernière n’était pas un hasard.

Les Steelers devaient terminer la saison dernière sur une bonne note avec une victoire de la semaine 18 contre les Browns, même s’ils n’ont pas participé aux séries éliminatoires. Il a mis un plafond à trois impressionnantes performances offensives consécutives – Raiders, Ravens et Browns – qui ont permis à cette infraction avec son jeune quart-arrière et ses joueurs de position de compétence de prendre un sentiment d’accomplissement pendant l’intersaison.

S’ils avaient participé aux séries éliminatoires et avaient été pilotés par les Bills, je crois vraiment que l’intersaison aurait eu une sensation différente.

Pour moi à l’époque, j’aurais été heureux de terminer 7-2, de remporter deux matchs critiques de division au cours des deux dernières semaines et de voir votre ligne offensive dominer pendant un mois; votre porteur de ballon ressemble au choix n ° 24 qu’il était; et, plus important encore, votre quart-arrière recrue continue de grandir et a sans doute son match le plus complet dans la finale.

Pickett avait de meilleurs chiffres dans d’autres matchs, mais il a montré lors de la finale l’an dernier qu’il pouvait être plus qu’un quart-arrière des deux dernières minutes. Ajoutez cela à l’héroïsme de fin de match contre les Raiders et les Ravens, et les Steelers n’auraient pas pu entrer dans l’intersaison en se sentant mieux qu’ils ne l’ont fait avec leur attaque.

ALLER PLUS LOIN « Tout le monde aime Kenny »: le QB des Steelers a convaincu tout le monde d’entrer dans l’année 2

La pièce suivante était la prochaine fois qu’ils sont entrés sur le terrain… et ils n’ont pas déçu vendredi.

Même s’il y avait de nouveaux visages comme Allen Robinson et Isaac Seumalo saupoudrés le long de l’attaque, cette étape dans le processus d’élan était tout Pickett, avec une pincée de Diontae Johnson. C’est encourageant à plusieurs niveaux. Ajoutez le touché de 67 verges de Calvin Austin III de Mason Rudolph et les Steelers ont eu deux touchés de plus de 20 verges en un match. Ils en ont eu deux toute l’année dernière.

Ils l'appellent The Quickster pour une raison 💨 @CalvinAustinIII

« C’était un bon parcours, mais je ne vais pas trop m’y intéresser », a déclaré Pickett. « De toute évidence, c’est la pré-saison et le football assez vanille. C’était vraiment bien d’aller là-bas et de marquer.

Pickett respirait la confiance avec ses lancers et la façon dont il se tenait dans la poche. Sa troisième conversion vers Johnson a été quelque chose sur laquelle ils ont travaillé toute l’intersaison et ont versé des dividendes tôt. Il lançait les gars ouverts, dirigeait les affectations de blocage et était loin d’être conservateur.

L’an dernier, les Steelers ont fait marche arrière sur ce qu’ils voulaient que Pickett fasse, et cela s’est traduit par sept touchés et neuf interceptions. Cela avait du sens à l’époque avec un quart-arrière recrue sans beaucoup de représentants à son actif lorsqu’il a été jeté dans l’alignement 14 quarts dans la saison.

Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que l’infraction passerait davantage à un système de terrain et de livre cette année. Il y a quelques jours à peine, le directeur général adjoint Andy Weidl a réitéré à quel point ils voulaient être une équipe physique. Puis Pickett est sorti et a mis à part la défense des Bucs.

Pickett n’était pas timide. Il a enfilé l’aiguille à Pickens pour le touché. Pickens n’était pas ouvert, en soi, mais il était ouvert dans la NFL, et Pickett l’a mis là où il en avait besoin. Je ne sais pas si Pickett aurait été capable de faire ça l’année dernière.

Et nous ne saurons jamais s’il aurait été assez confiant pour le faire vendredi s’il n’avait pas eu cette dernière séquence de trois matchs l’an dernier. Il l’aurait probablement fait, car c’est ainsi que Pickett est câblé, mais nous ne le saurons jamais.

ALLER PLUS LOIN Un jour après chaque mouvement de Kenny Pickett au camp d’entraînement des Steelers

Voir l’offensive des Steelers reprendre là où elle s’était arrêtée l’an dernier a été le vainqueur de cette soirée, quelle que soit la façon dont les joueurs et les entraîneurs veulent l’encadrer. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur les circonstances, mais la psyché ne le voit pas de cette façon.

La psyché le considère comme une continuation de l’élan pour lequel ils se sont battus si fort à la fin de l’année dernière, et il n’y a pas de surnom « mais c’était le premier match de pré-saison » attaché à cela.

« Il y a beaucoup d’enseignement qui doit continuer sur la base de ce qui vient de se passer », a déclaré Tomlin. « Il est raisonnable de s’attendre à ce que nous soyons meilleurs la semaine prochaine. »

(Photo de Kenny Pickett et George Pickens : Kim Klement / USA Today)

