Kabir Bedi a joué l’assistant du méchant Gobinda dans Octopussy, devenant l’un des premiers acteurs à jouer dans un film de James Bond.

Avant feu Irrfan Khan et Priyanka Chopra, Kabir Bedi était un acteur indien qui a fait les choses en grand à Hollywood. L’acteur vétéran a interprété le rôle principal d’un pirate dans la série télévisée italienne en six épisodes Sandokan en 1976 et est même apparu dans plusieurs émissions à la télévision américaine.

Cependant, le rôle qui lui a valu beaucoup de succès était celui de jouer le méchant Gobinda dans le thriller d’espionnage Octopussy de 1983, le treizième film de la franchise James Bond. Mettant en vedette Roger Moore dans le rôle de James Bond, l’agent du MI6, le film a été réalisé par John Glen et tourné à plusieurs endroits à Udaipur, notamment le palais de la mousson, le palais du lac, Jag Mandir et le palais Shiv Niwas.

Octopussy a fêté ses 40 ans de sortie en juin de cette année. Aux petites heures du lundi 17 juillet, Kabir Bedi s’est rendu sur son Instagram et a écrit un article de retour rappelant son « expérience passionnante » de faire partie du film. « Octopussy » a 40 ans ! Je m’en souviens si bien. J’ai adoré jouer le méchant Gobinda et le meilleur rôle que nous tournions en Inde. J’ai été l’un des premiers acteurs indiens à être casté dans un James Bond, donc c’était encore plus passionnant de tourner au Lake Palace à Udaipur. De bons souvenirs. Je suis reconnaissant pour ce rôle et tout ce qu’il a apporté », a-t-il écrit.

Sur son Twitter, l’acteur de 77 ans a partagé quelques clichés des tournages du film. Sur une photo, on l’a vu poser avec Roger Moore devant les éléphants décorés, et sur une autre photo, il avait l’air fringant avec les Bond girls en maillot de bain. Outre le film de 1983, Moore a interprété James Bond dans six autres films de James Bond, dont Live and Let Die, The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only et A View to a Kill.

40 ANS AUJOURD’HUI J’ai été vu pour la première fois comme un méchant dans le film de James Bond « OCTOPUSSY » (1983).

En tant que premier acteur indien à jouer dans un film Bond, ce fut un véritable plaisir de l’avoir tourné au magnifique et historique Lake Palace Hotel à Udaipur, en Inde, avec Roger Moore, Maud Adams et… pic.twitter.com/NWAydRdF5u — KABIR BEDI (@iKabirBedi) 16 juillet 2023

Pendant ce temps, Bedi a été vu pour la dernière fois en train de incarner Kashyapa Maharshi dans le drame romantique historique Shaakuntalam, dans lequel Samantha Ruth Prabhu jouait le rôle principal. Sorti en salles en avril 2023, le film a reçu des critiques négatives du public et des critiques, entraînant un échec commercial massif.

LIRE | De Ashish Vidyarthi à Kabir Bedi, 5 acteurs de Bollywood qui se sont mariés après 50 ans