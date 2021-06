Kabir Bedi révèle comment il a géré le suicide «traumatique» de son fils et la faillite «humiliante» à Hollywood | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran de Bollywood Kabir Bedi a récemment parlé de ses expériences les plus traumatisantes lors d’une conversation franche avec une plateforme d’information numérique. Il a expliqué que le suicide de son fils et son histoire d’amour tragique avec la défunte actrice Parveen Babi qu’il avait perdue en 2005, l’avaient brisé en tant que personne. L’acteur a également révélé qu’il avait également fait faillite à Hollywood et que c’était une expérience honteuse pour un acteur. Cependant, il est resté résilient et a trouvé des moyens de se réinventer avec tous les obstacles auxquels il était confronté.

Il a déclaré à Brut India : « J’ai vécu des expériences traumatisantes avec le suicide de mon fils, avec ma faillite à Hollywood. C’est très humiliant pour une célébrité d’être en faillite. Mais vous devez trouver des moyens de vous relever et de vous ressusciter. Tout au long de ma vie, j’ai Je me suis réinventé. »

Le fils de l’acteur, Siddharth, s’est suicidé en 1997 à l’âge de 25 ans. On lui avait diagnostiqué une schizophrénie, une maladie mentale débilitante. Dans une précédente interview avec Bollywood Hungama, Kabir Bedi a révélé qu’il se sentait une tonne de culpabilité après le suicide de son fils car il n’était pas capable de l’arrêter ou de le convaincre de vivre.

Il a dit : « La culpabilité que l’on souffre lorsqu’un membre de votre famille se suicide est énorme, peu importe vos efforts. Vous avez toujours le sentiment que vous auriez pu faire quelque chose pour sauver la vie de cette personne. Pourquoi n’avez-vous pas réussi à le convaincre de vivre, pourquoi n’avez-vous pas essayé de l’arrêter d’une manière ou d’une autre ? Il y a toujours de la culpabilité et vous devez aussi vivre avec cette culpabilité. Quand quelque chose de traumatisant se produit, lorsque votre fils se suicide, la blessure guérit, mais les cicatrices resteront toujours. Vous apprenez vivre avec parce que ça a vraiment été une expérience d’aller loin. Il y restera toujours d’une manière ou d’une autre. »

En dehors de cette énorme tragédie dans sa vie, il a également fait face à la mort de sa partenaire romantique Parveen Babi en 2005. Elle était décédée d’une défaillance multiviscérale et son corps a été retrouvé quelques jours après sa mort.

Dans son autoboigraphie, « Stories I Must Tell : The Emotional Journey of an Actor », il avait écrit la même chose. Voici un passage du livre : « En fin de compte, j’ai appris comment Parveen était morte. Son corps a été retrouvé dans son appartement de Juhu quatre jours après sa mort, une jambe pourrie par la gangrène, un fauteuil roulant à côté de son lit. Une fin solitaire et tragique d’une star qui avait été autrefois le fantasme de millions de personnes. Trois hommes qui l’avaient connue et aimée – Mahesh, Danny et moi – sommes venus pour ses funérailles au cimetière musulman de Juhu. C’était un enterrement solennel avec des rites et des chants islamiques. Nous porta son corps avec des parents dans une tombe faiblement éclairée. J’ai ressenti pour tout ce qu’elle avait souffert avec une douleur qui venait de mes profondeurs. Chacun de nous l’avait connue d’une manière que peu de gens connaissaient. Chacun de nous l’avait aimée comme chacun savait . »