La sœur de l’acteur de télévision Sheezan, Falaq Naaz, s’est souvenue de l’actrice Tunisha Sharma à l’occasion de son anniversaire de naissance. Elle est allée sur Instagram et a partagé une série de jolies photos qu’elle a sous-titrées, “Tunnu mera bachcha, Kabhi nahi socha tha ki aese wish karungi tujhe, tu jaanti thi ki Aapi ne plan kiya hai tere liye surprise, je voulais te voir porter ça jolie robe de princesse, main tujhe taiyar karti tera cake banwati, tera wo visage surpris dekhna tha mujhe, tu jaanti hai achhe se. (Tunnu, mon enfant je n’aurais jamais pensé que je te souhaiterai comme ça. Tu savais que j’avais prévu ta surprise pour ton anniversaire. Je voulais voir ton visage surpris” et je le sais très bien).”

Elle a poursuivi: “Tunnu tu mere liye kya maayne rakhti hai, dil tuta hua hai mera bohot, itni taklif kabhi mehsus nahi hui mujhe jitni tere jaane ke baad se hai, kabhi kabhi samajh nahi ata ki dua kiske liye karen teri rooh ke sukoon ke liye ya hamari (amma,sheezan,aur mere) zindagi ke itne mushkil imtihan ke liye. (Tunnu tu étais important pour moi, mon cœur est brisé et je n’ai jamais ressenti cette douleur auparavant. Parfois, je ne comprends pas qui dois-je prier pour ta paix)”





Sur les photos de retour, on pouvait voir Falaq étreindre et embrasser Tunisha. Sur l’une des photos, Sheezan pouvait également être aperçue avec Tunisha et sa sœur. “Nuits blanches, larmes invisibles, tu sab dekh rahi hai je sais que tu es simple aas paas salut hai je peux sentir ta présence, tu nous manques tous les jours ttuunnu, tu vas vivre pour toujours dans notre cœur, j’espère Teri sukoon waali talaash khatam ho gai ho, Mera bachcha meri nanhi si jaan Joyeux anniversaire et je t’aime aussi, (nuit blanche, larmes invisibles, tu vois tout et je sais que tu es ici avec moi car je peux sentir ta présence. Tu nous manques tous les jours, j’espère tu trouves la paix. Mon enfant, moi bébé Joyeux anniversaire et je t’aime aussi), “la légende se lit plus loin.

Peu de temps après avoir partagé le message, ses amis et ses abonnés ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœurs rouges. “Cette photo montre quel lien tu portes pour elle et ce qu’elle était pour toi. Adorables et ravissantes photos Joyeux anniversaire à la belle âme. Que ta famille obtienne justice”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Nous t’aimons tunishaaaa.”

“Elle me manque trop, j’espère qu’elle est heureuse où qu’elle soit, restez forts”, a commenté un autre fan. Tunisha Sharma a fait ses débuts d’actrice avec “Bharat Ka Veer Putra – Maharana Pratap”. Elle a également travaillé dans des émissions comme Ishq Subhan Allah, Gabbar Poonchwala, Sher-e-Punjab: Maharaja Ranjit Singh et Chakravartin Ashoka Samrat. L’acteur est également apparu dans des films de Bollywood, notamment Fitoor, Baar Baar Dekho, Kahaani 2: Durga Rani Singh et Dabangg 3.

La jeune Katrina Kaif a été interprétée par Tunisha Sharma dans les films – Fitoor et Baar Baar Dekho. Elle a également fait une brève apparition dans Dabangg 3 aux côtés de Salman Khan et Sonakshi Sinha. Tunisha a été retrouvée morte sur les plateaux de son émission télévisée en cours Alibaba – Dastaan-e-Kabul le 24 décembre.

Un jour plus tard, son ex-petit ami et co-vedette de l’émission, Sheezan Khan, a été arrêté pour complicité de suicide. La mère de l’acteur décédé a affirmé que Sheezan trompait Tunisha. Sur la base de la déclaration de la mère de Tunisha, un FIR a été enregistré et l’acteur a été arrêté. (Avec les entrées de l’ANI)



