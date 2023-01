‘Kabhi Khushi Kabhie Gham’ La chanson ‘Bole Chudiyan’ avec des sous-titres anglais a desis grincer des dents

‘Kabhi Khushi Kabhie Gham’, outre le fait qu’il met en vedette un ensemble de Shah Rukh Khan, Kajol, Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Hrithik Roshan et Kareena Kapoor, se vante également de chansons comme ‘Bole Chudiyan’ qui ne font tout simplement pas devenir vieux. Maintenant, un utilisateur de Twitter a découvert quelque chose qui ruine “Bole Chudiyan” pour beaucoup de gens.

Si vous avez déjà hésité à voir des films anglais doublés en hindi (pensez à Harry Potter de la maison Garurdwar]l’inverse produit également exactement le même effet. Beaucoup – et nous voulons dire beaucoup– se perd parfois dans la traduction. Vous souvenez-vous du morceau “aaj heeriye/ja ja raanjhana” de “Bole Chudiyan” ? Dans les sous-titres anglais, cela ressemble à “Allez, ma Juliette/Get lost, Romeo!”

Netflix India s’est également joint aux blagues en écrivant: “Shah Rukh Khan et Kajol auraient pu écrire Roméo et Juliette mais William Shakespeare ne pourrait jamais faire les pas de Bole Chudiyan”.

Des dégâts ont été causés ⛏️⚒️— (Nidah) PTI (@imrealnidah) 19 janvier 2023

Personne n’aurait pu mieux le dire— Noor Ul Ain (@noorr_ul_ainn) 18 janvier 2023

Comment cela a-t-il traduit ‘gamla nahi vaaas’, je me demande? – Sagar Srivastava (@Nakshebaaz) 19 janvier 2023

‘Kabhi Khushi Kabhie Gham’ est une sorte de cadeau qui continue à donner quand il s’agit de matériel de mème. Prenons par exemple la scène où Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan débarquent à Londres pour surprendre leur fils Rohan, joué par Hrithik Roshan. “Devinez karo hum kahaan hain” est le dialogue qu’Amitabh Bachchan dit après être sorti de son avion affrété, tandis que Jaya Bachchan marche derrière lui. Alors que les dialogues de “Hera Pheri” et “Phir Hera Pheri” font la loi dans les mèmes, des scènes de d’autres films ont également refait surface et ont été utilisés comme des mèmes populaires, comme des scènes de ‘Munna Bhai MBBS’, ‘Tanu Weds Manu’, etc.

