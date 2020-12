Le seul éléphant pakistanais, Kaavan, est arrivé lundi au Cambodge par avion-cargo pour commencer une nouvelle vie avec 600 compagnons pachydermes dans un refuge local, résultat d’années de campagne pour sa réinstallation par le chanteur américain Cher.

Cher était sur le tarmac de l’aéroport de la deuxième plus grande ville du Cambodge, Siem Reap, pour saluer l’éléphant et a rencontré les vétérinaires qui ont accompagné Kaavan dans son long voyage dans une boîte personnalisée, pesant plus de 200 kg ( 441 livres) de nourriture pour le tenir occupé.

L’organisation de sauvetage des animaux Four Paws a déclaré que Kaavan, 36 ans, qui avait passé la majeure partie de sa vie au zoo d’Islamabad sans compagnon, serait libéré de sa caisse à la lumière du jour mardi dans un refuge.

« Kaavan mangeait, n’était pas stressé, il a même dormi un peu, appuyé contre le mur de la caisse. Il agit comme un voyageur fréquent », a déclaré Amir Khalil, un vétérinaire de Four Paws.

« Le vol s’est déroulé sans incident, et c’est tout ce que vous pouvez demander lors du transfert d’un éléphant. »

La chanteuse primée à plusieurs reprises a posé pour des photos à l’aéroport avec des lunettes de soleil et un masque noir tout en brandissant une plaque d’immatriculation pakistanaise avec son nom et celui de l’éléphant.

Cher avait écrit des chansons appelant à la libération de Caavan des conditions sombres et isolées du zoo d’Islamabad et avait passé les derniers jours avec lui au Pakistan.

Des dizaines de naturalistes et d’experts dirigés par Four Paws avaient utilisé un treuil et une corde pour tirer l’éléphant assommé dans la caisse avant qu’il ne soit chargé dans l’avion-cargo de construction russe.

Sa caisse avait les mots #FreeKaavan peints à l’extérieur.

Neth Pheaktra, secrétaire d’État et porte-parole du ministère cambodgien de l’environnement, a félicité Four Paws et Cher pour leurs efforts pour aider Kaavan et a déclaré que le Cambodge serait la maison idéale pour lui.

Le Cambodge est ravi d’accueillir Kaavan. Il ne sera plus l’éléphant le plus solitaire du monde », a-t-il déclaré lors d’une cérémonie de bienvenue.