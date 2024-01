Kaan Architecten ajoute le centre de visiteurs NEAC au cimetière néerlandais

Le studio néerlandais Kaan Architecten a ajouté un centre d’accueil au cimetière américain des Pays-Bas à Margraten, avec une forme concrète faisant référence à l’architecture commémorative américaine.

Seul cimetière américain sur le sol néerlandais, le cimetière américain des Pays-Bas (NEAC) a été inauguré en 1960 sur un site de 26,5 hectares près de Maastricht pour commémorer les soldats morts pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 2017, Kaan Architectes a été commandé par le Commission américaine des monuments de bataille d’ajouter un centre d’accueil au site paysager, offrant un petit espace d’exposition et un auditorium.

Pour respecter « l’ensemble monumental » existant du cimetière et faire référence à l’architecture commémorative américaine, le studio a créé une forme de béton et de verre qui « revendiquerait son propre espace tout en se fondant dans l’ensemble ».

“Les États-Unis ont une forte tradition en matière de monuments commémoratifs”, a déclaré à Dezeen Vincent Panhuysen, co-fondateur de Kaan Architecten.

“Il suffit de regarder autour de vous à Washington, un mémorial après l’autre”, a-t-il poursuivi.

“De nombreuses guerres et luttes pour la liberté sont commémorées, toutes conçues et construites de manière très solide avec l’intention de préserver ces sacrifices pour l’éternité”, a ajouté Panhuysen.

“Tous ces monuments sont des constructions importantes, taillées dans la pierre et coulées dans le béton, dans le but de perdurer pendant de nombreuses générations. Ce concept inspirant a donné pour nous le ton à la conception de ce bâtiment”, a-t-il poursuivi.

Situé à l’est de la cour d’honneur centrale du cimetière, un sentier sinueux encadré d’arbres descend en pente douce jusqu’à un patio en béton devant le centre d’accueil. Ici, une rangée de blocs de béton sert de siège.

Le rez-de-chaussée du centre est entièrement enveloppé de vitrages sur toute la hauteur, installés avec un encadrement minimal pour le rendre « presque invisible ».

Le pavillon Loenen offre un espace de repos et de réflexion dans le cimetière militaire néerlandais

Au-dessus, une façade de béton coulé en couches entoure l’étage supérieur. Soutenu par les murs intérieurs en béton, celui-ci permet de créer un petit espace de lumière entre la façade et la toiture.

“De loin, le bâtiment apparaît comme rien de plus qu’une pierre flottant au-dessus de l’herbe”, a déclaré Panhuysen. “Le musée situé à l’intérieur et sous la pierre creusée est à peine visible de l’extérieur, tandis que le paysage et le cimetière sont omniprésents de l’intérieur.”

À l’intérieur, l’auditorium revêtu de bois et les installations pour les visiteurs se trouvent au centre de l’espace derrière des murs en béton coulé qui reflètent l’apparence de l’extérieur.

Des coins incurvés à chaque coin de l’auditorium visent à « améliorer la perception d’espace » pour les zones d’exposition, qui racontent les histoires personnelles de certaines des personnes enterrées dans le cimetière.

Dirigé par Kees Kaan, Panhuysen et Dikkie Scipio, Kaan Architecten possède des bureaux à Rotterdam, São Paolo et Paris. Le studio s’est auparavant penché sur des idées de monumentalité dans son extension du musée Paleis Het Loo à Apeldoorn.

D’autres projets récents du studio incluent le pavillon Loenen, qui offre un espace de repos et de réflexion dans un autre cimetière de guerre néerlandais.

La photographie est de Simon Mengès.

