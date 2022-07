« Kaali » : la cinéaste Leena Manimekalai fait face à des menaces de mort pour une affiche controversée de la déesse hindoue

Écrit par Oscar Holland, CNN

Une cinéaste basée à Toronto dit avoir reçu un déluge de menaces de mort et d’abus de la part de nationalistes hindous en Inde après avoir représenté la déesse Kali en train de fumer une cigarette.

L’image, qui figurait sur une affiche de son film indépendant “Kaali”, a suscité un débat national en Inde, avec des politiciens, des diplomates et des policiers locaux parmi ceux qui accusent la réalisatrice Leena Manimekalai d’avoir offensé les sentiments religieux.

Le film, qui utilise une orthographe anglaise alternative du nom des déesses, faisait partie des 18 œuvres destinées à explorer le multiculturalisme à la vitrine “Under the Tent” de l’Université métropolitaine de Toronto au Musée Aga Khan.

Décrit comme un “documentaire de performance”, il imagine la déesse hindoue “descendre sur une cinéaste queer” et voir le Canada – et ses divers peuples – à travers ses yeux, a expliqué Manimekalai.

“C’est un esprit libre. Elle crache sur le patriarcat. Elle démantèle l’Hindutva (une idéologie qui cherche à transformer l’Inde laïque en une nation hindoue). Elle détruit le capitalisme. Elle embrasse tout le monde de mille mains.”

Kali “choisit l’amour” et accepte une cigarette des “habitants de la rue de la classe ouvrière”, a ajouté Manimekalai dans un e-mail.

Une affiche promotionnelle, qui présente le réalisateur déguisé en Kali, montre la déesse hindoue en train de fumer et tenant en l’air un drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQ.

Manimekalai, originaire de l’État du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde, et actuellement diplômé de l’Université York de Toronto, a partagé l’affiche sur Twitter samedi. Il est rapidement devenu viral, suscitant des réactions furieuses de la part de certains utilisateurs indiens des médias sociaux, dont beaucoup ont appelé à son arrestation. En quelques jours, des dizaines de milliers de tweets étaient apparus avec le hashtag #ArrestLeenaManimekalai.

Dans un déclaration publié lundi, le haut-commissariat de l’Inde à Ottawa, la capitale du Canada, a exhorté les autorités du pays à “prendre des mesures” contre ce qu’il a qualifié de “représentation irrespectueuse”. Le Musée Aga Khan – après avoir projeté un extrait du film au cours du week-end – a ensuite annoncé que le travail de Manimekalai “n’était plus montré”.

“Le Musée regrette profondément que l’une des 18 courtes vidéos de ‘Under the Tent’ et la publication qui l’accompagne sur les réseaux sociaux aient offensé par inadvertance des membres des communautés hindoues et d’autres communautés religieuses”, a déclaré mardi le musée dans un communiqué.

L’Université métropolitaine de Toronto a également pris ses distances avec le film, exprimant son “regret” d’avoir “offensé”.

Dans un communiqué, l’école a ajouté: “Nous nous engageons pour l’équité, la diversité et l’inclusion tout en respectant la diversité des croyances et des points de vue dans notre société.”

Manimekalai a exprimé sa déception à l’égard des deux institutions, les accusant d’avoir “trocdé la liberté académique et la liberté artistique pour sauver leur peau”.

“Il est triste de voir ces institutions opérant dans un pays souverain comme le Canada s’incliner devant l’application internationale du récit totalisant d’Hindutva et l’annulation implacable de la liberté d’expression.”

La controverse s’est déroulée toute la semaine sur les débats télévisés, où les critiques ont soutenu que la représentation de Manimekalai avait dénigré une figure sacrée. Les parlementaires indiens ont également pesé, avec Vinit Goenka, porte-parole du parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir, qualifiant l’image d'”insulte à tous les Indiens”. La politicienne canadienne d’origine indienne Chandra Arya a également exprimé sa préoccupation, l’écriture sur Twitter que voir l’affiche avait été “douloureux”.

La police de Delhi et de l’État de l’Uttar Pradesh a déposé des plaintes officielles contre le directeur, selon l’affilié de CNN CNN-News18, bien que Manimekalai ait déclaré qu’elle n’avait reçu aucune notification officielle.

Torrent d’abus

La réalisatrice attribue la colère de la réponse en ligne à ce qu’elle a appelé une “armée de trolls mercenaires” composée de partisans du BJP et de nationalistes de droite. Elle a déclaré que des membres de son équipe de tournage avaient été doxés, tandis que sa famille et ses amis avaient également été victimes d’abus en ligne.

Manimekalai affirme qu’elle a été victime d'”incitation à la haine” sur des milliers de comptes de réseaux sociaux. Des dizaines de captures d’écran, partagées avec CNN par le réalisateur, semblent montrer des menaces de violence, y compris des menaces de mort directes.

Dans l’État d’Uttar Pradesh, le chef religieux hindou Mahant Raju Das a publié une vidéo dans laquelle il menace le cinéaste de décapitation. Le Times of India a quant à lui rapporté jeudi que la police du Tamil Nadu avait arrêté une femme pour une autre vidéo contenant des menaces contre le réalisateur.

La controverse est l’un des nombreux cas dans lesquels des représentations de dieux hindous ont attiré des accusations d’insensibilité religieuse – de Nestlé retirant des emballages de barres de chocolat KitKat représentant diverses divinités à Rihanna confrontée à un contrecoup pour avoir posé seins nus avec un pendentif du dieu Ganesha.

Kali, la déesse hindoue de la mort, du temps et de l’apocalypse, est vénérée dans toute l’Inde. Épouse de Shiva, elle est souvent représentée en bleu ou en noir, avec une longue langue et de multiples bras.

Statue géante de la déesse hindoue Kail dans un temple hindou à Kadaloor, Tamil Nadu, Inde. Le crédit: Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto/Getty Images

Manimekalai soutient que sa représentation de la déesse est cohérente avec sa propre interprétation religieuse.

“Dans le Tamil Nadu rural, l’État d’où je viens (…), elle mange de la viande cuite dans du sang de chèvre, boit (la boisson alcoolisée) de l’arrack, fume du beedi et danse sauvagement”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il s’agissait de la version de Kali que “j’ai grandi avec et… j’ai incarné dans le film”.

Manimekalai prévoit de terminer une coupe du réalisateur de “Kaali”, en vue de le projeter lors d’un festival du film.

“Je continuerai à faire de l’art”, a-t-elle déclaré.

Légende de l’image du haut : Une photo du cinéaste.