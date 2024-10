Ka, soldat solitaire de la scène rap underground new-yorkaise, décède à 52 ans

Kaseem Ryan, qui s’est construit une petite mais fervente suite en tant que rappeur underground de Brooklyn connu sous le nom de Ka tout en poursuivant une carrière de pompier à New York, est décédé samedi dans la ville. Il avait 52 ans.

Son décès a été annoncé par son épouse, Mimi Valdéssur Instagram, ainsi que dans une déclaration posté sur sa page Instagram. Aucune raison n’a été donnée, même si le communiqué indique qu’il était « décédé subitement ».

D’abord avec le groupe underground Natural Elements du milieu des années 1990, puis sur 11 albums solo qu’il a lui-même produits et sortis sur près de deux décennies, Ka a captivé les auditeurs de hip-hop pur et dur avec des rythmes sombres et des descriptions vivantes de la vie et de la lutte de la rue.

Dans une critique de 2012 sur son deuxième album « Grief Pedigree », le critique de musique pop du New York Times, Jon Caramanica, a décrit Ka comme « un rappeur remarquable en grande partie pour ce à quoi il renonce : le flash, le filigrane, le sentiment que le travail acharné est déjà fait ».