Ka, rappeur de Brooklyn et pompier new-yorkais, décède à l’âge de 52 ans | Musique

Ka, rappeur, producteur et pompier de Brooklyn, est décédé subitement samedi à l’âge de 52 ans, selon un publier sur son compte Instagram.

Kaseem Ryan était membre du groupe Natural Elements et a également servi dans les pompiers de la ville de New York (FDNY). Il a collaboré avec les artistes Roc Marciano et GZA et a reçu les éloges d’artistes tels que Erykah Badu et Yasiin Bey, anciennement connu sous le nom de Mos Def, PARI signalé.

« Nous demandons gentiment que la vie privée de la famille et des proches de Ka soit respectée alors qu’ils pleurent cette perte incalculable », peut-on lire sur le post Instagram. « Né et élevé à Brownsville, Brooklyn, Ka a vécu une vie au service de sa ville, de sa communauté et de sa musique. En tant que vétéran des pompiers de la ville de New York depuis 20 ans, il a risqué sa vie pour protéger ses concitoyens.

Il ajoute : « Ka a atteint le rang de capitaine du FDNY et a été premier intervenant le 11 septembre 2001 lors des attentats contre le World Trade Center. Il laisse un héritage extraordinaire en tant qu’artiste d’enregistrement, dont onze albums solo remarquables autoproduits.

Fourche signalée que Ka « organisait souvent des événements de bricolage pour la sortie de ses albums où il parlait aux fans en tête-à-tête et célébrait le rapprochement des gens en personne. Sans doute le plus célèbre de tous, Ka a fait de grands progrès pour rester indépendant autant que possible, allant de l’autoproduction de son travail à l’expédition lui-même des commandes.

Jeff Weiss, écrivain et fondateur de POW Recordings, a écrit sur Twitter/X« RIP Ka, le plus grand minimaliste du rap, le meilleur de Brownsville, se consacre inimitablement à sa ville et à son artisanat. Le maître de la rage tranquille, écrivant des koans zen avec une âme et une passion inlassables. Douleur, chagrin et sagesse dans chaque bar. Un artiste aussi pur et réel que quiconque a jamais craché des faits froids.

En août, Ka a sorti son dernier album, Le voleur à côté de Jésus.

Ka laisse dans le deuil sa femme, sa mère et sa sœur, selon la publication Instagram.