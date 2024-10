Ka mort à 52 ans : rappeur-producteur et pompier new-yorkais

Ka, le rappeur et producteur new-yorkais qui a également été capitaine des pompiers de la ville de New York, est décédé. Il avait 52 ans.

L’artiste, né Kaseem Ryan, est décédé samedi à New York, son réseaux sociaux pages annoncé lundi. La cause du décès n’a pas été révélée. « Ka a vécu une vie au service de sa ville, de sa communauté et de sa musique », indique le communiqué.

L’épouse du rappeur, la productrice de films Mimi Valdés, a confirmé elle-même la nouvelle du décès de son mari. Instagram. « Mon roi, mon héros, mon meilleur ami », a-t-elle écrit lundi.

« Tu seras toujours mon tout parce que l’amour comme le nôtre dure pour toujours », a ajouté Valdés. « Repose-toi mon beau mari, à bientôt de l’autre côté. »

Originaire de Brooklyn, Ka était surtout connu pour canaliser ses combats et sentiments personnels dans des chansons conceptuelles, notamment « Conflicted », « Mourn at Night » et «Sirènes.» Tout au long de sa carrière musicale, qu’il a équilibrée avec son service de pompiers, Ka a auto-publié 11 albums solo, dont l’enregistrement salué en 2016 « Honor Killed the Samurai », selon son Instagram.

La musique était thérapeutique, a déclaré Ka lors d’une Questions et réponses 2016 pour la Red Bull Music Academy.

« Si je ne le faisais pas, je serais probablement fou. Je ne dis pas que je ne suis pas fou, mais je le serais encore plus si je n’étais pas capable de me défouler et de sortir tout ça », a-t-il déclaré. « Une sorte de purge – c’est ce qu’est chaque album. »

Ka est né le 11 août 1972 dans le quartier de Brownsville à Brooklyn et a grandi au milieu de la naissance du hip-hop. Il a commencé à prendre sa musique au sérieux dans les années 90, lorsqu’il a rejoint Natural Elements, un groupe underground local qui vantait également M. Voodoo parmi ses membres. Incertain de ses contributions, Ka a quitté le groupe et a mis la musique de côté, selon un rapport de 2013. entretien avec Complexe.

La musique est devenue une activité privée alors que Ka se concentrait sur sa vie personnelle, y compris son travail de pompier. Au cours de son service, Ka était devenu capitaine du FDNY et a été premier intervenant lors des attentats terroristes du 11 septembre. Au début, Ka a gardé sa carrière musicale secrète, mais un rapport 2016 par le New York Post a supprimé ce secret, déclenchant contrecoup d’artistes hip-hop, dont Killer Mike et El-P de Run the Jewels.

À cette époque, Ka avait auto-publié quatre albums, collaboré avec le rappeur « Shadowboxin’ » GZA, appris en auto-production sa propre musique, tourné ses propres vidéos et s’est connecté avec le rappeur-producteur Roc Marciano.

L’indépendance était un pilier de la carrière de Ka : il avait créé son label Iron Works et avait pris sur lui de promouvoir sa musique et vendre sa propre marchandisemême récemment. Le dernier album de Ka, « The Thief Next to Jesus », est sorti en août.

« Nous demandons gentiment que la vie privée de la famille et des proches de Ka soit respectée alors qu’ils pleurent cette perte incalculable », indique le communiqué partagé sur son Instagram.

Peu de temps après l’annonce de sa mort lundi, des artistes dont Marciano, Rimes Busta Léna Waithe, Quinta Brunson et Octavie Spencer ont partagé leurs condoléances. Le porte-parole du FDNY, Jim Long, a également exprimé ses meilleurs vœux pour les proches de Ka dans une déclaration partagée mardi avec le Times.

« Ryan était le frère le plus fort que je connaissais, il était un donateur et une grande partie de mon développement en tant qu’homme moi-même, et vous l’avez fait pour tant de personnes, mais cela fait juste partie du package qui accompagne le fait d’avoir Ka comme ami », Marciano a déclaré dans son hommage sur Instagram. «J’ai tellement appris de vous et je le fais encore aujourd’hui. Je veux te remercier encore pour tout ce que tu as fait pour moi en tant que personne frère. Je t’aime et nous allons me manquer en parlant de basket-ball et comment tu pouvais faire rire mon fils, il t’aimait vraiment aussi.