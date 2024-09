KA Enterprises de Deepika Padukone élargit son portefeuille de luxe avec un appartement de Bandra d’une valeur de Rs. 17,78 crores : Bollywood News

KA Enterprises LLP, une société détenue par l’actrice de Bollywood Deepika Padukone et son père Prakash Padukone, a récemment réalisé un investissement immobilier important en achetant un appartement de luxe dans la localité de Bandra West à Mumbai. La propriété, située dans la Sagar Resham Co-operative Housing Society près de l’emblématique Bandstand, a été acquise pour Rs. 17,78 crore, selon les documents d’enregistrement examinés par Square Yards. La Sagar Resham Co-operative Housing Society, développée par Enorm Nagpal Realty, propose des appartements haut de gamme de 4 BHK et 5 BHK.

KA Enterprises de Deepika Padukone élargit son portefeuille de luxe avec un appartement Bandra d’une valeur de Rs. 17,78 crores

Selon Square Yards, l’appartement nouvellement acheté s’étend sur 171,47 mètres carrés (~ 1 846 pieds carrés) et est doté d’une place de parking désignée. La transaction a entraîné un droit de timbre de près de Rs. 1,07 crore et des frais d’enregistrement de Rs. 30 000. La transaction, finalisée en septembre 2024, a été enregistrée sous KA Enterprises LLP, une société mondiale d’investissement en capital-risque axée sur les entreprises de consommation et de technologie grand public à forte croissance.

Dans une transaction connexe, la belle-mère de Deepika, Anju Bhavnani, a acquis un appartement adjacent le même mois pour Rs. 19,13 crore. Cette propriété, d’une superficie de 1 822,45 pieds carrés (~ 169 mètres carrés) en surface de moquette, comprend également une place de parking. Les droits de timbre pour la transaction s’élevaient à Rs. 95,68 lakh, avec des frais d’enregistrement de Rs. 30 000.

FrançaisIl est intéressant de noter que le jour de l’acquisition, l’appartement d’Anju Bhavnani a été loué à sa fille Ritika Bhavnani et à son mari Jugjeet Singh Bhavnani. Le bail, enregistré sous RS Filmcraft (OPC) Pvt. Ltd. et Oh Five Oh Talent LLP, a une durée de 55 mois. Le loyer mensuel a été fixé à Rs. 8,20 lakh pour les 33 premiers mois, augmentant de 15 % à Rs. 9,43 lakh pour les 22 mois restants. Un dépôt de garantie de Rs. 73,80 lakh et un droit de timbre de Rs. 1,29 lakh faisaient également partie de l’accord. Le mari de Padukone, Ranveer Singh, possède déjà plusieurs étages dans le même immeuble acheté pour la somme faramineuse de Rs. 119 crores en 2022.

Les transactions immobilières de Deepika Padukone et d’Anju Bhavnani sont les dernières d’une série de transactions immobilières de célébrités de haut niveau à Bandra West. Square Yards a noté que des stars de Bollywood et des personnalités notables, dont Aamir Khan, Tripti Dimri et KL Rahul ainsi qu’Athiya Shetty, ont récemment acheté des propriétés dans la région, avec des valeurs de transaction de Rs. 9,76 crore, Rs. 14 crore et Rs. 20 crore, respectivement.

À LIRE AUSSI : De Deepika Padukone à Ananya Panday : 5 divas qui ont volé la vedette dans de superbes tenues jaunes

ACTUALITÉS DE BOLLYWOOD – MISES À JOUR EN DIRECT

Attrapez-nous pour les dernières nouvelles de Bollywood, la mise à jour des nouveaux films de Bollywood, la collection au box-office, la sortie de nouveaux films, les actualités de Bollywood en hindi, les actualités de divertissement, les actualités en direct de Bollywood aujourd’hui et les films à venir 2024 et restez à jour avec les derniers films hindi uniquement sur Bollywood Hungama.