K2H2 à Devdas, un utilisateur de Twitter résume les intrigues des films de SRK

Shah Rukh Khan a donné à Bollywood certains de ses plus grands succès romantiques, allant de DDLJ à Kal Ho Na Ho parmi d’innombrables autres. Si vous avez grandi avec ces films, vous êtes peut-être encore sous leur charme et considérez les nombreuses versions de SRK de Raj et Rahul comme l’idéal romantique. Cependant, si on les réexamine, il s’avère que les intrigues de la plupart de ces films ne résistent pas vraiment à l’épreuve du temps. Les Rajs et les Rahuls commencent soudainement à avoir l’air de mauvaise qualité quand on pense vraiment à ce qui se passait dans ces films.

Les héros romantiques de SRK nous ont toujours demandé de suspendre notre incrédulité, que ce soit Rahul qui n’agit pas tout à fait correctement envers Anjali dans Kuch Kuch Hota Hai, ou Aman qui trompe Naina dans Kal Ho Na Ho, Devdas étant un pur égoïste qui ne pouvait pas sortir de son propre chemin, ou Amar dans Dil Se étant assez obsessionnel et brouillant les lignes du consentement encore et encore.

Un utilisateur de Twitter passant par @philmyyy a résumé les intrigues de certains des plus grands films SRK – Kuch Kuch Hota Hai, Mohabbatein, Rab Ne Bana Di Jodi, Om Shanti Om, Devdas, Dil Se, Zero, Kabhi Alvida Na Kehna et Jab Tak Haï Jaan. Le fil de discussion complet présenté ici a été repartagé par un autre utilisateur de Twitter qui s’appelle @lamistaah.

Peut-être qu’aucun héros romantique ne devrait jamais être soumis à une norme morale stricte, mais c’est quand même assez amusant.

Quelques dialogues célèbres des films SRK

Ce n’est pas seulement un problème spécifique à SRK, bien sûr. Au fur et à mesure que le monde évolue, les gens réalisent ce qui est devenu obsolète et commencent à s’éveiller à des comportements problématiques qui auraient pu être considérés auparavant comme romantiques. La vérité est que la plupart de ces films continuent de paraître beaucoup mieux rétrospectivement qu’en temps réel.

Les fans de Bollywood et les gens en général ont tendance à être particulièrement enclins à la nostalgie. Lorsque ces films sont sortis, beaucoup d’entre nous n’étaient que des adolescents ou des pré-adolescents. Cela signifie qu’ils ont appris beaucoup de leurs notions romantiques à partir de films comme celui-ci, et beaucoup d’entre eux étaient terriblement régressifs, voire carrément offensants.

Cependant, on pourrait dire que ces personnages SRK n’avaient rien sur un Kabir Singh des temps plus récents en ce qui concerne les drapeaux rouges.

