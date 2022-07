K2 : des grimpeurs australiens et canadiens meurent en tentant de grimper

ISLAMABAD –

Un alpiniste australien et un canadien sont morts la semaine dernière dans le nord du Pakistan alors qu’ils tentaient d’escalader le K2, la deuxième plus haute montagne du monde, ont annoncé jeudi des responsables des deux pays.

Le décès de Matthew Eakin a été annoncé par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, qui a exprimé ses “condoléances à sa famille et ses amis”. Son corps a été retrouvé jeudi par vidéo drone.

Le ministère des Affaires étrangères du Canada a déclaré dans un communiqué qu’il était au courant du décès d’un Canadien au Pakistan. Il n’a fourni aucun autre détail, invoquant des raisons de confidentialité et disant seulement que les fonctionnaires “fournissaient une assistance consulaire à la famille”.

Plus tôt, un responsable de l’alpinisme pakistanais et la Presse canadienne ont déclaré que le corps de Richard Cartier, qui avait disparu lors d’un autre incident sur la même montagne le 19 juillet, avait finalement également été repéré par une équipe de recherche sur K2. Cartier avait 60 ans et était un grimpeur expérimenté.

Le K2, à la frontière sino-pakistanaise dans la chaîne du Karakorum, détient l’un des records les plus meurtriers, la plupart des grimpeurs mourant dans la descente, où la moindre erreur peut déclencher une avalanche et devenir mortelle. Seules quelques centaines ont réussi à atteindre son sommet. En revanche, le mont Everest, la plus haute montagne du monde, a été atteint plus de 9 000 fois.

Les amis dévastés d’Eakin ont publié des hommages sur les réseaux sociaux pour l’honorer, affirmant que sa mort était une perte énorme pour la communauté des alpinistes. Une amie, Felicity Symons, a déclaré à propos de leurs 23 ans d’amitié : “Je verrai toujours ton sourire dans les nuages. Repose-toi tranquille mon cher ami sur les montagnes que tu aimais.”

Karrar Haidri, le chef adjoint du Pakistan Alpine Club, qui coordonne les missions de recherche et de sauvetage avec le gouvernement et l’armée pakistanais, a confirmé la mort d’Eakin et de Cartier.

“Nous adressons nos condoléances aux amis et aux membres de la famille des grimpeurs australiens et canadiens décédés au K2”, a déclaré Haidri à l’Associated Press.

La semaine dernière également, un troisième alpiniste, Ali Akbar Sakki d’Afghanistan, est décédé sur le K2. Sakki a subi une crise cardiaque alors qu’il tentait d’escalader le sommet, a déclaré Haidri.

L’ambassade du Canada à Islamabad n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

The Dawn, l’un des journaux anglophones du Pakistan, a rapporté plus tôt cette semaine que les deux alpinistes avaient été repérés entre le camp 1 et le camp 2 sur K2 après qu’ils aient tous deux disparu le 19 juillet lors d’incidents distincts.

Le K2 fait également partie des ascensions les plus froides et les plus venteuses. À certains endroits le long du parcours, les grimpeurs doivent naviguer sur des parois rocheuses presque abruptes s’élevant à 80 degrés, tout en évitant les avalanches fréquentes et imprévisibles.

——



L’écrivain de l’Associated Press, Rod McGuirk à Canberra, en Australie, a contribué à ce rapport.