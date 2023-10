K-State prévoit d’utiliser le vétéran Howard et la star de première année Johnson au QB pour aller de l’avant

KANSAS CITY, Missouri : L’entraîneur de l’État du Kansas, Chris Klieman, prévoit d’utiliser à la fois le vétéran Will Howard et Avery Johnson comme quart-arrière après que l’étudiant de première année se soit affronté contre Texas Tech le week-end dernier et ait égalé un record de l’école avec cinq touchés.

Les Wildcats avaient du mal à déplacer le ballon contre les Red Raiders avec Howard, qui a remplacé Adrian Martinez, blessé, la saison dernière et les a menés au championnat Big 12. Mais lorsque Johnson est entré dans le match, le quart-arrière à double menace a dynamisé Kansas State, qui a fini par surmonter un déficit au troisième quart pour une victoire 38-21.

« Ce que nous avons appris samedi dernier, c’est que nous avons vu Will jouer à un très haut niveau et réussir, puis nous avons vu Avery jouer à un niveau élevé et réussir », a déclaré Klieman mardi. « Nous nous sentons donc à l’aise avec les deux gars. »

Howard, qui a débuté les six premiers matchs des Wildcats (4-2, 2-1 Big 12), a parfois connu des difficultés cette saison. Il a totalisé 1 310 verges avec neuf passes de touché et sept interceptions. Cela comprend trois choix il y a deux semaines à Oklahoma State, lorsque le quart-arrière senior n’avait que 15 sur 34 pour 152 verges et un touché lors de la défaite 29-21.

Cette défaite, associée à une défaite contre le Missouri dans laquelle Howard a également connu des difficultés, a laissé les Wildcats dans une position difficile dans la course Big 12. Ils affronteront TCU samedi soir dans un match revanche du match pour le titre de conférence de l’année dernière, puis affronteront le nouveau venu de la conférence Houston avant une confrontation avec le Texas, troisième, qui pourrait aider à décider qui jouera dans le match de championnat de cette année.

Kansas State a inscrit Howard et Johnson comme titulaires pour les Horned Frogs (4-3, 2-2), mais Klieman a déclaré qu’il n’y aurait pas de décision sur le temps de jeu que chacun recevra tant que le plan de match ne sera pas finalisé plus tard dans le semaine.

« Si vous pensiez que ce serait un partage 60-40, 50-50 ou 90-10, nous n’en avons aucune idée », a déclaré Klieman. « Nous allons passer en revue le plan de match et voir qui, où et quoi nous donne la meilleure opportunité. »

Johnson est connu pour sa vitesse fulgurante – certains disent qu’il est le plus rapide de la liste – et cela s’est montré samedi dernier, lorsqu’il a porté 13 fois sur 90 verges et ces cinq scores. Mais il a également été 8 sur 9 pour 77 verges dans les airs contre les Red Raiders, et il est 11 sur 13 pour 132 verges lorsqu’il a joué du temps contre l’État du sud-est du Missouri et le Missouri.

« Nous avons vu la vitesse instantanément, en courant en été. « Ce gamin peut rouler. » Et nous sommes entrés dans le camp d’automne et c’était comme : ‘OK, il peut aussi lancer’ », a déclaré le receveur de l’État du Kansas, Jadon Jackson. « Il est quelque chose de spécial. »

Johnson a fait un bond dans sa carrière universitaire l’automne dernier, lorsqu’il a aidé le Maize High School à remporter un deuxième titre consécutif dans l’État du Kansas avant d’obtenir son diplôme plus tôt. Cela lui a permis de s’inscrire à Kansas State au semestre et de participer au bal de printemps.

« Les deux premiers mois, il était un peu calme et des choses comme ça », a déclaré le porteur de ballon des Wildcats Treshaun Ward. « À mesure qu’il se sentait à l’aise avec nous, il a commencé à parler davantage. Il est sur la bonne voie pour devenir un leader, et il sera aussi un leader incroyable.

