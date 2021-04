Cette annonce de la grande maison de couture, Louis Vuitton va quitter l’armée des BTS du monde entier exaltée. Jeudi, la sensation K-pop a été officiellement annoncée comme les prochains ambassadeurs de la marque. De faire une déclaration de mode frappante dans les costumes personnalisés LV aux Grammys le mois dernier à être le visage de la marque, les pop stars ont parcouru un long chemin.

Alors que la marque française considère BTS comme «l’un des groupes les plus renommés et les plus influents au monde», ils sont heureux de s’associer au groupe car leur popularité omniprésente résonne dans le monde entier.

Partageant la nouvelle avec le monde, la marque de mode a accueilli le groupe coréen à bord et l’a apprécié pour ses «messages édifiants qui confèrent une influence positive» à travers le monde. La maison de couture a annoncé la nouvelle en partageant la photo des Bangtan Boys vêtus de la collection de vêtements pour hommes LV.

Selon un rapport dans Pierre roulante, Directeur Artistique de Louis Vuitton, Virgil Abloh était ravi que l’équipe rejoigne la marque. «J’attends avec impatience ce merveilleux partenariat qui ajoute un chapitre moderne à la Maison, fusionnant luxe et culture contemporaine. J’ai hâte de partager tous les projets très passionnants sur lesquels nous travaillons », a-t-il déclaré. Il a révélé que son équipe était en contact avec les garçons pour comprendre leur vision créative et leurs idées pour la marque. Et ils sortiront bientôt avec quelque chose d’intéressant.

BTS a également parlé de son enthousiasme à l’idée de travailler avec la maison de couture française. Ils ont partagé un communiqué de presse et ont déclaré que devenir des ambassadeurs de la marque mondiale pour Louis Vuitton était un moment vraiment excitant pour eux.

Le style évolutif et les déclarations de mode du groupe sont un succès majeur parmi les jeunes. En plus de leurs chansons à succès, leurs looks mode deviennent instantanément des pionniers et séduisent le public. C’est la raison pour laquelle de nombreuses marques aiment travailler avec elles. Ils ont déjà travaillé avec des marques de mode telles que Gucci, Dior et Saint Laurent dans des vidéos comme Dynamiter.

