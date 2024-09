« K-Pop Idols » d’Apple TV+ montre les pressions et les triomphes de l’industrie de la K-pop

La musique et l’imagerie optimistes de la K-pop, contrastées avec les systèmes de formation rigoureux de ses artistes, rendent les histoires sur le « côté obscur » de l’industrie irrésistibles.

La nouvelle docu-série en six parties d’Apple TV+, « K-Pop Idols », parvient à équilibrer le récit, en abordant les aspects les plus sombres des normes de beauté strictes et d’une poursuite fanatique de la perfection ainsi que son revers joyeux : les rêves réalisés contre toute attente.

En levant le rideau sur un genre souvent mystérieux et mal compris, la série donne un aperçu des raisons pour lesquelles les fans du monde entier continuent d’être captivés par le fandom de la K-pop, ses performances à indice d’octane élevé et ses expériences interculturelles stimulantes.

Non seulement les emplois du temps surchargés, les répétitions interminables et les drames interpersonnels de ses stars sont au centre de l’attention, mais aussi leur vie intérieure : leurs motivations, leurs peurs et leurs ambitions. Elles sont humanisées en tant qu’artistes à part entière, plutôt que comme des robots dans une machine à faire de l’argent.

Jessi interagit avec ses fans lors d’une émission sur « K-Pop Idols ». (Apple TV+ )

La série, dont la première a eu lieu vendredi, est produite par Matador Content, filiale de Boat Rocker Studios, avec plusieurs producteurs chevronnés à bord, dont le producteur exécutif primé aux Emmy Awards Todd Lubin, qui a immortalisé la vie précaire des pop stars avec « Billie Eilish: The World’s a Little Blurry ». Cette équipe nombreuse est complétée par les coproducteurs exécutifs Chris Kasick de « Citizen Sleuth », Bradley Cramp (« Lord of War »), Elise Chung (« Bling Empire »), Jack Turner (« War Game »), Eric Yujin Kim (« Undoing ») et Sue Kim (« The Speed ​​Cubers »).

Chaque épisode, d’une quarantaine de minutes, se déroule autour de trois intrigues. Cravity, un groupe de garçons composé de neuf membres, a du mal à trouver sa place après ses débuts pendant la pandémie. Jessi, une talentueuse vétérane de l’industrie, rêve de trouver une agence qui puisse l’emmener au niveau supérieur. Le groupe mondial de filles Blackswan complète le casting de l’émission, dont l’arc dramatique met en évidence plusieurs problèmes graves, tels que la santé mentale des stagiaires et des artistes, l’équité des contrats et, à mesure que la K-pop devient plus diversifiée, les sociétés holding sont responsables de la formation et de la sensibilité interculturelles .

Parmi les trois artistes présentés, seul Cravity est géré par Starship, une filiale de l’une des cinq principales agences de divertissement sud-coréennes. Compte tenu du soin avec lequel les agences de K-pop protègent la trajectoire de carrière et la réputation de leurs artistes, la plupart des moments les plus spontanés capturés sont surprenants par leur crudité.

« La K-pop n’est pas connue pour être la plus ouverte », a déclaré le producteur Cramp, interviewé via Zoom aux côtés de son collègue producteur Turner. « Nous voulions créer un spectacle mondial qui plaise en particulier au public occidental qui n’était pas du tout familier avec la K-pop. [the companies] ils savaient qu’une partie de cela consistait à ouvrir leur monde un peu plus que ce qu’ils auraient fait s’il s’agissait d’une émission destinée uniquement au marché sud-coréen ou asiatique.

Les membres de Blackswan répètent sur « K-Pop Idols ». (Apple TV+)

« En ce qui concerne l’implication des labels », a déclaré Turner, « nous avons discuté très soigneusement de ce que nous allions filmer à l’avance, et la confiance s’est instaurée et ils étaient présents sur certains tournages, mais ils n’étaient pas impliqués dans le montage. Et dans tous les cas [they] Je n’ai pas encore vu la série.

Cette confiance a porté ses fruits non seulement dans les scènes dramatiques, mais aussi dans les moments d’humour noir. Lorsqu’on lui demande devant la caméra ce qui rend Cravity « particulièrement spécial », l’un de ses managers répond catégoriquement : « Rien », car les membres du groupe doivent travailler sur les compétences de base et s’entraîner davantage. Lorsqu’une voix hors champ de l’agence tente d’encourager une refonte positive, il répond impassible : « Je suis juste honnête. »

Dans un autre moment insolite, deux membres sud-coréens de Blackswan (au cours de la série, trois des quatre membres originaux sont remplacés) partagent leur joie de pouvoir rester dehors après le couvre-feu pour aller boire un verre dans la ville sud-coréenne de Busan maintenant qu’ils sont libérés des griffes de leur contrat. Ce sont ces petits bijoux de franchise contrastés avec des moments tendres de vulnérabilité qui font que la série résonne avec authenticité.

Chaque scénario suit les artistes alors qu’ils se préparent pour une performance importante – une manière intelligente de garantir une résolution tout en unissant thématiquement les trois scénarios très différents, d’autant plus que de nombreux problèmes évoqués méritent une exploration plus approfondie.

Au lieu de faire appel à des universitaires ou à des experts du secteur, chaque épisode repose sur des entretiens avec des fans, la plupart du temps en dehors des salles de concert. Selon les réalisateurs, cette démarche est voulue, afin de garder le récit centré sur la connexion fan-artiste.

Il a fallu quatre ans pour réaliser « K-Pop Idols », le tournage principal ayant eu lieu entre 2021 et 2023. Dans une conversation de suivi par e-mail, les réalisateurs ont déclaré que l’un des plus grands défis lors du tournage sur une si longue période était de « diviser l’équipe, de courir dans Séoul pour couvrir plusieurs tournages en même temps », notant que l’industrie de la K-pop évolue beaucoup plus rapidement que celles de l’Occident et que suivre les horaires des différents groupes était un défi.

La production a également suivi ses sujets à travers l’Europe et les États-Unis, avec une équipe composée d’Américains d’origine coréenne et de locaux. Si les interprètes locaux étaient essentiels pour faciliter la communication entre les artistes et les labels, les membres de l’équipe de production ont parfois joué un rôle important de liaison culturelle entre la production américaine et les artistes et agences sud-coréens. « Le premier directeur artistique James Yoo », ont écrit les réalisateurs, « a probablement été l’un des plus importants à cet égard. À une occasion, James a été l’interprète au cours d’un dîner de quatre heures avec l’un des labels. »

M. Yoon et Philip YJ Yoon interviewent un stagiaire potentiel de K-Pop dans « K-Pop Idols ». (Apple TV+)

« K-Pop Idols » s’ouvre avec Jessi, une chanteuse et rappeuse R&B magnétique d’une trentaine d’années (la série utilise sa chanson « Quel type de X ? » (dans l’intro) se prépare pour sa première tournée solo en tant qu’artiste indépendante après s’être séparée du label Pnation de Psy (célèbre pour « Gangnam Style »).

Jessi n’a jamais vraiment trouvé sa place dans une case. Élevée dans le New Jersey, elle représente un sous-ensemble d’artistes américains d’origine coréenne de hip-hop et de musique indépendante qui se trouvent coincés entre deux cultures : parfois en désaccord avec les normes sociétales coréennes plus conservatrices et terriblement sous-représentés dans leur pays d’origine.

« J’aime avoir confiance en mon corps », a déclaré Jessi en choisissant des tenues pour une tournée dans l’épisode 1. « Mais en réalité, je reçois beaucoup de critiques à ce sujet. Si vous voulez être une idole de K-pop, il y a un critère spécifique regarder: peau pâle, féminine, comme les filles girly, conservatrices, très petites et maigres.

Après tant d’années dans le métier, Jessi aspire au succès selon ses propres conditions, mais découvre à quel point il est difficile, sans le soutien d’une agence, de gérer des choses aussi banales mais essentielles que la réservation d’hôtels et la recherche de stylistes pendant une saison de festivals chargée.

Parfois, le soutien d’une agence peut être problématique, comme dans le cas de Blackswan, qui voit son agence de taille moyenne essayer de faire face à une brouille entre deux membres et à tous les problèmes qui en découlent.

L’intrigue de Blackswan comporte également certains des moments les plus gênants de la série, grâce au directeur général de l’entreprise, Yoon Deung-ryong. Deux des nouveaux stagiaires intégrés au groupe – jeunes mais âgés de plus de 18 ans – étaient temporairement hébergés dans sa résidence privée à l’extérieur de Séoul.

Sans beaucoup de contexte, cela ne passe pas bien, tout comme sa suggestion désinvolte selon laquelle un membre souffrant de dépression devrait augmenter sa dose de médicaments semblait au mieux une blague malavisée et au pire dangereuse.

Il y a une intrigue secondaire intéressante de type K-drama avec le fils de Yoon, Philip, dont l’empressement à prouver qu’il est digne de reprendre l’entreprise familiale et de gagner l’approbation de son père correspond presque à celui de son père. avis disproportionné sur sa contribution à la K-pop et sa détermination à sécuriser son héritage.

Mais les vraies stars restent les femmes résilientes qui composent la formation de Blackswan, passées et présentes, en particulier la Belgo-Sénégalaise Fatou Samba. Samba, qui chante et rappe couramment en coréen, en tant que seule membre originale encore en activité, a été chargée d’unifier un nouveau groupe composé de Gabi Dalcin du Brésil, Sriya Lenka, la première idole de K-pop de l’Inde, et Florence Smith, connue sous le nom de Nvee, qui est métisse et originaire des États-Unis.

Interrogée sur la protection de leur santé mentale lors d’une interview sur Zoom, Dalcin est catégorique. « Je pense que c’est quelque chose qui devrait être montré à toutes les entreprises », a-t-elle déclaré, en faisant référence à la série. « Parfois, il sera difficile pour l’artiste de dire : « J’ai besoin d’aide ». C’est le travail de l’entreprise de s’assurer que l’artiste va bien. »

Le rôle que jouent les amis, la famille et les membres du groupe pour aider les artistes à maintenir un sentiment de normalité est également un thème récurrent, les mères des idoles faisant des apparitions tout au long de l’album.

Allen Ma est un Américain d’origine taïwanaise et l’un des neuf membres de Cravity, qui au début de la série sont comparés à leurs camarades de label populaires Monsta X. Ma a quitté sa maison de Hacienda Heights dans le sud de la Californie avant d’obtenir son diplôme de lycée pour réussir en Corée du Sud en tant qu’idole de K-pop. Il n’aurait pas pu y arriver sans le soutien de sa mère et de son frère, et bien qu’il ne soit pas le seul membre présenté dans « K-Pop Idols », son histoire sert de prisme pour voir les sacrifices consentis par tous les membres.

L’une des scènes les plus émouvantes se produit lorsque Cravity vient à Los Angeles pour se produire à la KCON 2022. Avant le concert fondateur, Ma retrouve sa fière mère, qui ne l’a pas vu en chair et en os depuis trois ans. Serré dans ses bras dans le petit appartement où il a grandi, il passe instantanément d’une idole adorée par les fans à un fils adoré par sa mère. À ce moment-là, tout semble en valoir la peine.