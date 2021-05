K-Pop BTS nouvelle chanson «Butter» voit 10mn de vues YouTube en 13 minutes | Actualités musicales

New Delhi: La dernière chanson du super groupe de K-Pop BTS, « Butter », a établi un nouveau record avec 10 millions de vues sur YouTube en seulement 13 minutes, lors de sa sortie vendredi. Le nouveau clip du groupe a également attiré environ 3,89 millions de téléspectateurs simultanés lors de sa première à minuit (HNE).

Au cours de ses cinq premières heures de sortie, la piste a enregistré plus de 47 034 131 vues sur YouTube et 4,8 millions de likes, selon Forbes.

«Butter» est un morceau dance-pop avec la ligne de base distinctive du groupe et des sons de synthé nets. La chorégraphie est une combinaison de danses de groupe et d’unité, avec des gestes marquants tels que caresser les cheveux, souffler des baisers et marcher sur la pointe des pieds.

Le groupe jouera « Butter » pour la première fois lors des prochains Billboard Music Awards le 23 mai.

Ils sont nominés dans quatre catégories au prix de cette année: meilleur duo / groupe, meilleur artiste de vente de chanson, meilleur artiste social et chanson la plus vendue.

Le groupe lance également la série de concerts d’été de Good Morning America le 28 mai.