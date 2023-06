K. Michelle se produit au CMA Fest et présente Alter-Ego ‘Puddin’

Salut Puddin

K. Michelle est officiellement entrée dans son ère de la musique country au CMA Fest 2023 à Nashville, Tennessee, où elle a joué le rôle de son alter-ego Puddin devant une foule de soutien sur la scène de Dr. Pepper Amp le week-end dernier.

Le chanteur « VSOP » (originaire de Memphis, Tennessee) a finalement fait le saut audacieux après années d’exprimer son désir de sortir un album Country.

K Michelle a rendu hommage à la légende Tina Turner hier au CMA fest puddin us sur le point de prendre d’assaut la musique country travaillée #Kmichelle @kmichelle #Tina Turner pic.twitter.com/CRt8Wkeb5j

En avril, K. Michelle s’est associée à la star de la musique country Justin Champagne pour le duo rêveur « Country Love Song » qui a marqué le début de son déploiement Kountry Michelle.

Avance rapide jusqu’au CMA Fest où elle a joué le rôle de Puddin qui ne manquera pas de faire sensation dans le monde de la musique country.

Avec son dernier album R&B (« I’m The Problem ») et sa tournée en boîte, il semble bien qu’elle soit prête à servir ses fans avec une bonne dose de Puddin.

« Un peu de mon coup de pied par jour ! Je posterai mes 2 performances, mais d’abord je dois dormir avant mon autre performance demain ! Sachez simplement que les rêves se réalisent vraiment et que Dieu fera de la place pour votre cadeau. Merci @cma @essence @theshaderoom et @abc (qui est le suivant) 🙏🏽❤️ », a-t-elle écrit sous un post sur sa page Instagram.

Dans un interview avec PERSONNESelle a parlé de son passage intrigant à la musique country.

« Les gens autour de moi m’ont convaincue qu’il était temps de vivre », a-t-elle déclaré à propos de son retour au Tennessee en 2021. « Je me sentais tellement vide. J’ai déménagé à Nashville et ce fut la meilleure expérience de ma vie. Je pourrais vivre ma vie et c’est juste à côté de chez mes parents.

« Je suis une nouvelle artiste dans la country, donc c’est un peu comme recommencer », a ajouté la chanteuse polyvalente qui a révélé qu’elle travaillait avec des stars de la country. Morgan Wallen et Britney Spencer sur ses débuts à venir avec Puddin.