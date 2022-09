K. Hollis Jewelers ouvrira samedi dans un nouvel emplacement à Batavia – Shaw Local

Les propriétaires de K. Hollis Jewelers, Karen et Rob Hollis, se sont agrandis dans l’ancien restaurant Pal Joey’s sur Randall Road à Batavia. Le magasin était situé de l’autre côté de la rue dans le centre commercial Shoppes At Windmill Place depuis 2005. Le nouvel emplacement plus grand comprendra une boutique pour femmes ainsi qu’un bar à vin agrandi et un espace événementiel. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)