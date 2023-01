K. Alexander Müller, qui considérait la céramique comme des supraconducteurs, décède à 95 ans

K. Alexander Müller, un physicien suisse qui a partagé un prix Nobel pour ses percées dans la recherche de voies ultra-efficaces pour l’électricité qui ont réécrit les théories sur les matériaux appelés supraconducteurs et qui ont ouvert de nouveaux horizons dans la médecine et les transports, est décédé le 9 janvier à Zurich. Il avait 95 ans. Le décès a été annoncé par le comité Nobel et IBM, dont le laboratoire de recherche de Zurich l’employait depuis des décennies. Aucune cause n’a été donnée.

En termes Nobel, le prix de physique 1987 au Dr Müller et à son collègue chercheur IBM J. Georg Bednorz était une décision accélérée rare. À peine un an plus tôt, ils avaient publié les résultats d’expériences reposant sur des éléments d’un mélange de céramiques à utiliser comme supraconducteur – le nom de tout matériau dans lequel les électrons se déplacent de manière si ordonnée qu’aucune chaleur ou énergie n’est perdue, contrairement, par exemple, au câblage commercial. .

La supraconductivité était étudiée depuis 1911, lorsque le chercheur néerlandais (et plus tard lauréat du prix Noble) Heike Kamerlingh Onnes a observé le phénomène dans l’étain, le mercure et le plomb à des températures approchant le zéro absolu, ou près de moins 460 degrés Fahrenheit. Dans les années 1970, les chercheurs avaient créé des conditions de supraconductivité dans des éléments à environ moins 424 degrés.

Le mélange céramique du Dr Müller et Bednorz – oxyde de cuivre et de lanthane et de baryum – était un supraconducteur à des températures légèrement plus élevées, autour de moins 400 degrés.

Cette petite avancée avait une signification majeure. D’autres scientifiques ont rapidement exploré d’autres céramiques supraconductrices à des températures plus élevées. Chaque étape signifiait le potentiel d’applications pratiques plus importantes, telles que l’imagerie IRM et la faisabilité des trains Maglev (car les supraconducteurs peuvent créer de puissants champs magnétiques).

Le comité Nobel de 1987 a félicité le Dr Müller et Bednorz pour leur “audace de se concentrer sur de nouvelles voies” et a déclaré que cela méritait “l’une des décisions les plus immédiates de l’histoire du prix”.

Pour le Dr Müller, c’est une idée qui lui est venue alors qu’il réfléchissait à sa vie après la retraite.

C’était en 1983, se souvient-il, et il était en promenade quand, d’une manière ou d’une autre, ses pensées se sont tournées vers l’utilisation de composés céramiques comme supraconducteurs plutôt que les matériaux à base de métal les plus couramment utilisés, a-t-il déclaré. La notion, cependant, semblait trop simple pour être vraie. Il a dit que le concept initial n’était partagé qu’avec quelques collègues.

De cette façon, “nous pourrions l’enterrer dans un cercle familial proche” si la théorie ne fonctionnait pas, a-t-il déclaré à une réunion de l’Université du Minnesota en 1990.

Au lieu de cela, les expériences étaient encourageantes. Tellement bon, en fait, que le Dr Müller pensait qu’il manquait quelque chose. « Où avons-nous fait une grosse gaffe ? » se demanda-t-il. Mais les résultats ont été confirmés à plusieurs reprises.

La supraconductivité est essentiellement une question d’ordre. Les électrons s’apparient et se déplacent sans résistance dans un environnement supraconducteur, plutôt que de se déplacer et de dépenser de l’énergie dans, par exemple, des circuits électriques ou des semi-conducteurs dans des puces informatiques.

“Pour la recherche fondamentale, ce fut certainement une percée”, a déclaré Hugo Keller, professeur émérite de physique à l’Université de Zurich, notant le travail du Dr Müller avec la céramique dans une interview vidéo pour l’université. “Personne ne s’attendait à trouver de la supraconductivité dans de tels composés.”

Pourtant, des obstacles majeurs subsistent pour des applications commerciales généralisées au-delà des principales utilisations actuelles dans les appareils IRM et les liaisons ferroviaires Maglev à courte distance en Asie et en Europe. Des câbles supraconducteurs ont également été utilisés dans les aimants du grand collisionneur de hadrons du CERN en Suisse et du projet supraconducteur Holbrook à Long Island.

La fragilité de la céramique pose des défis pour une utilisation en tant que fils. Les températures nécessaires pour les supraconducteurs en céramique, maintenant à environ moins 220 degrés, sont également bien au-delà des systèmes de refroidissement normaux et nécessitent un flux d’azote liquide. (Curieusement, les scientifiques appellent ce domaine la supraconductivité « à haute température ».)

Le Dr Müller a déclaré qu’il n’avait fallu que deux heures pour persuader Bednorz de se joindre à lui pour expérimenter la céramique en 1983. Le plus difficile était de le garder secret auprès des collègues d’IBM et d’autres au cas où cela n’irait nulle part.

“Nous l’avons fait”, a-t-il déclaré dans une interview en 2004, “sous la table”.

“Recherchez l’extraordinaire”

Karl Alexander Müller est né le 20 avril 1927 à Bâle, Suisse, en tant qu’enfant unique de parents qui ont rapidement déménagé à Salzbourg, en Autriche, où le père du Dr Muller a étudié la musique.

Après la séparation de ses parents, le Dr Müller et sa mère ont déménagé à Dornach, en Suisse, au sud de Bâle, puis à Lugano, dans la région de langue italienne de la Suisse, où le Dr Müller a appris l’italien à l’école. (Il a longtemps préféré n’utiliser que l’initiale de son prénom sur les documents publics.)

Il avait 11 ans lorsque sa mère est décédée et il a terminé ses études secondaires au Collège évangélique, un pensionnat de l’est de la Suisse, a raconté le Dr Müller dans un essai biographique pour le Comité Nobel.

La Seconde Guerre mondiale faisait rage autour de la Suisse neutre et l’étudiant suivait les événements à la radio. Le Dr Müller avait reçu un kit radio en cadeau de sa mère quand il avait 9 ans, et il est devenu fasciné par la construction et la réparation de radios à l’école.

Après le service militaire obligatoire, il étudie à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. La classe s’était gonflée d’étudiants intéressés par la physique nucléaire à la suite des bombardements atomiques américains sur Hiroshima et Nagasaki au Japon. “On nous appelait le ‘semestre de la bombe atomique'”, a-t-il écrit.

Le Dr Müller est diplômé en physique de l’Institut de Zurich en 1952 et a obtenu son doctorat en 1958. Au Battelle Memorial Institute à Genève de 1958 à 1963, il a travaillé dans le groupe de résonance magnétique. Il dit n’avoir jamais oublié les encouragements du directeur général de Battelle, Hugo Thiemann. “Ses mots toujours répétés, ‘il faut chercher l’extraordinaire’ m’ont fait une impression durable”, a écrit le Dr Müller.

En 1963, il prend un poste de chercheur chez IBM tout en enseignant à l’Université de Zurich. Il a démissionné de son poste de chef d’équipe pour IBM en 1985, mais il a conservé un rôle dans le laboratoire en tant que boursier IBM, puis en tant qu’émérite jusqu’en 1998.

Le Dr Müller a épousé Ingeborg Winkler en 1956. Les survivants comprennent également deux enfants et trois petits-enfants.

Pendant l’hiver, le Dr Müller s’éloignait souvent du travail de laboratoire pour passer du temps dans les montagnes pour skier. Après une bonne neige dans les Alpes suisses, les collègues ont su ne pas programmer de rendez-vous.