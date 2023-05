K-9 de Kane Sheriff, suspect mort après la fin de la poursuite policière sur Randall Road à Batavia – Shaw Local

Le chien policier K-9 d’un shérif du comté de Kane est mort après qu’une poursuite en voiture qui a commencé le 24 mai à South Elgin s’est terminée sur Randall Road et Fabyan Parkway près du Batavia Walmart. Le suspect, identifié comme étant James Moriarty, 38 ans, d’Aurora, a également été tué.

Le shérif du comté de Kane, K9 Hudson, a été tué lors d’une confrontation avec un voleur de voiture présumé mercredi à Randall Road et Fabyan Parkway à Genève. Son maître est Det. Luc Weston.

Lors d’une conférence de presse, le shérif Ron Hain a déclaré que lorsque la poursuite a pris fin, l’homme est sorti de la voiture et « a présenté une arme de poing en même temps qu’un de nos policiers K-9 a été déployé et a mordu le délinquant et était dans une lutte active avec lui. »

Une poursuite policière a conduit à un accident et à une fusillade impliquant un officier mercredi à l’intersection de Fabyan Parkway et Randall Road à Genève. (Jeff Knox)

Hain a déclaré que les députés ont riposté lorsque le suspect a montré l’arme de poing, tuant le suspect. K-9 Hudson est mort « dans l’échange de coups de feu ».

Les autorités affirment qu’il n’y a aucune menace pour le grand public après un accident et une fusillade impliquant un officier signalé mercredi à Genève. (Jeff Knox)

Les députés n’ont pas été blessés, mais ont été emmenés dans un hôpital local pour être « examinés », a déclaré Hain.

La police d’Aurora a reçu un rapport faisant état d’un détournement de voiture dans un Jiffy Lube sur Orchard Road au sud de l’Interstate 88. Une caméra de lecture de plaque d’immatriculation a suivi la voiture volée, une Honda Accord, sur la route 25 et Stearns Road à South Elgin vers 14 h 30, les autorités a dit.

L’adjoint du shérif a trouvé la Honda près des routes Randall et Silver Glen et l’a poursuivie. La poursuite s’est poursuivie à Genève et s’est terminée à Randall Road et Fabyan Parkway près d’un centre commercial qui compte un magasin At Home, un Best Buy et une laiterie Oberweis.

Moriarty faisait face à trois affaires dans le comté de Kane, selon les archives judiciaires.

Dans un cas, il a été accusé d’avoir commis un vol qualifié, un vol par menace, une intrusion criminelle dans un véhicule et une batterie domestique le 21 mai à Aurora. Il a été accusé d’avoir pris un iPhone à son ex-petite amie en lui saisissant le poignet et en entrant dans son véhicule. L’heure et l’adresse n’étaient pas indiquées.

Dans un autre cas, il a été accusé par un officier de police d’Aurora de fuite aggravée et d’évitement à des vitesses d’au moins 21 mph au-dessus de la limite de vitesse à une heure inconnue le 22 mai.

Dans le dernier cas, il a été accusé par un député du comté de Kane d’avoir conduit à 125 mph dans une zone de 70 mph sur la I-88, à l’est de la route 31 à Aurora, à 00h15 le 23 mai.

Le groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Kane continue d’enquêter sur cet incident. Toute personne ayant été témoin de l’incident est priée d’appeler la division des enquêtes du bureau du shérif du comté de Kane au 630-444-1103.

Les journalistes du Daily Herald Susan Sarkauskas et Katlyn Smith ont contribué à cette histoire.