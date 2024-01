JYP Entertainment crée un précédent dans l’industrie en obtenant la certification anti-corruption ISO 37001

JYP Divertissement (ci-après JYP) est devenue la première du secteur à recevoir une certification internationale pour le système de gestion anti-corruption (ISO 37001) de la British Standards Institution (BSI).

Le 19 janvier, JYP et BSI Corée (représentés par Lim Sung Hwan) ont organisé la « Cérémonie de remise des prix de la certification internationale du système de gestion anti-corruption (ISO 37001) » au siège de JYP à Seongnae-dong, Gangdong-gu, Séoul. L’événement a été suivi par le PDG de JYP Jung WookPDG de BSI Corée Lim Sung Hwanet d’autres parties concernées.

ISO 37001 est une norme internationale pour les systèmes de gestion anti-corruption établie par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en 2016, sur la base d’un consensus international. Il fait référence à une norme internationale complète pour prévenir et superviser les pratiques de corruption au sein d’une organisation, telles que la corruption, le détournement de fonds et les activités liées à la corruption par des employés ou des tiers. Il spécifie les exigences nécessaires pour qu’une organisation soit exempte de corruption et de pots-de-vin, fournissant des lignes directrices pour leur mise en œuvre.

JYP Entertainment a entrepris avec diligence une évaluation complète des risques de corruption de son organisation pour obtenir la certification ISO 37001 du système de gestion anti-corruption. Cette réalisation, accréditée par la British Standards Institution, fait de JYP la première société de divertissement coréenne à recevoir cette distinction. La British Standards Institution, créée en 1901, est une autorité mondialement respectée en matière d’élaboration de normes.

Cette certification affirme l’engagement de JYP à maintenir un système de gouvernance de calibre international. L’engagement de JYP en faveur de pratiques commerciales éthiques s’aligne sur les principes du Pacte mondial des Nations Unies, en se concentrant sur la gestion ESG, en améliorant son système de gouvernance à l’échelle mondiale et en adhérant à des protocoles anti-corruption stricts.

En mars 2022, JYP a encore renforcé sa gouvernance en nommant de nouvelles administratrices externes, renforçant ainsi l’indépendance et la diversité du conseil d’administration. L’entreprise poursuit activement des initiatives environnementales, notamment le projet RSE respectueux de l’environnement « Love Earth », la participation au réseau mondial « 1 % pour la planète » et la campagne RE100 visant à utiliser 100 % d’énergie renouvelable.

Notamment, JYP abrite des artistes et des acteurs talentueux, notamment 14h00, JOUR6, DEUX FOIS, Stray Kids, ITZY, Xdinary Heroes, NMIXX, et acteurs Shin Ye Eun et Kim Dong Hee. Ces efforts soulignent collectivement le rôle de JYP en tant qu’acteur responsable et avant-gardiste dans l’industrie mondiale du divertissement.