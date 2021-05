Jyotsna Bose, 93 ans, devient la première femme indienne à faire un don de corps pour Covid Research

Alors que le pays fait un front courageux contre le mortel COVID-19, de nombreuses personnes contribuent de manière désintéressée à rendre la vie de leurs concitoyens plus facile. De telles personnes incitent non seulement tout le monde à croire en la bonté mais aussi à l’humanité. Un tel acte vient du Bengale occidental. Jyotsna Bose, une femme de 93 ans de Calcutta, est récemment devenue la première femme indienne à faire don de son corps pour la recherche sur le COVID-19. La nouvelle a été partagée par Gandarpan, une organisation à but non lucratif du Bengale occidental, qui facilite l’autopsie pathologique à de telles fins. Selon rapports, l’ancienne dirigeante syndicale a été infectée par le coronavirus mortel et a été admise dans un hôpital situé au nord de Kolkata le 14 mai. Cependant, son combat contre le virus n’a pas duré longtemps et elle a respiré ses deux derniers jours plus tard. Le brave nonagénaire est né en 1927 à Chittagong ou aujourd’hui au Bangladesh. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son père a disparu à son retour de Birmanie et la famille a traversé une immense crise financière. En conséquence, elle n’a pas terminé ses études et a dû prendre un emploi d’opératrice chez British Telephones. Jyotsna Bose s’est impliquée dans le mouvement syndical peu de temps après et a participé à la grève des postes et télégraphique de 1946 en soutien à la mutinerie navale. Et c’est à partir de là que son passage en tant que dirigeante syndicale a commencé.

Après avoir fait don de son corps, un ophtalmologiste nommé le corps du Dr Biswajit Chakravorty a également été donné pour la recherche car il a perdu sa bataille contre le COVID-19. Alors que Jyotsna est peut-être la toute première femme en Inde, elle est la deuxième de son État à faire don de son corps pour la recherche. Le fondateur de Gandarpan, Brojo Roy, a été la première personne au Bengale occidental à le faire.

Elle laisse dans le deuil sa famille aimante qui comprend également ses deux petites-filles: Tista Basu et Ranjini Basu.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici