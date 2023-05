Jyothi Yarraji décroche la médaille d’or du 100 m haies

Jyothi Yarraji a remporté la médaille d’or du 100 m haies féminin avec facilité et a amélioré son propre record de compétition lors de l’avant-dernière journée des championnats d’athlétisme seniors de la Coupe de la Fédération ici mercredi.

Yarraji, représentant l’Andhra Pradesh, avait établi un record de compétition (13,18 secondes) dans les séries du 100 m haies féminin mardi. Elle a encore amélioré le record de la compétition à 12,89 secondes en route vers la médaille d’or mercredi.

Elle a également amélioré la norme de qualification de 13,63 secondes établie par la Fédération indienne d’athlétisme pour les Championnats d’Asie qui se tiendront à Bangkok du 12 au 16 juillet.

R Nithya Ramraj du Tamil Nadu a terminé deuxième avec un temps de 13,44 secondes, tandis que Sapna Kumari du Jharkhand a terminé troisième avec 13,58 secondes.

Comme prévu, la médaille d’or du 110 m haies masculin est revenue à Tejas Ashok Shirse du Maharashtra. Il était loin devant ses concurrents avec un temps de 13,72 secondes.

Twinkle du Pendjab sera à surveiller lors de la finale du 800 m féminin prévue jeudi. Dans sa manche mercredi, elle a réussi un temps de 2:05.39 pour franchir la marque de qualification asiatique de 2:05.74 secondes.

Chez les hommes, seuls deux athlètes ont affiché un temps inférieur à 1 minute 50 secondes dans les séries du 800 m.

Alors qu’Ankesh Chaudhary de l’Himachal Pradesh a réussi un temps de 1: 49,73 secondes dans sa série, Anu Kumar d’Uttarakhand a réussi un temps de 1: 49,93 secondes.

Vers la fin des compétitions de la journée, la pluie et l’orage ont frappé le stade Birsa Munda et les projecteurs se sont éteints brièvement, laissant toute l’arène dans le noir. Les athlètes participants devaient courir vers des endroits plus sûrs.

La panne s’est produite juste après les courses de chaleur du 200 m masculin. Mais les compétitions ont repris après un bref arrêt d’environ 15 minutes, selon un responsable.

Le 200 m heptathlon femmes s’est terminé, ainsi que le 400 m haies hommes, dernière épreuve de la journée.

