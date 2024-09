« Jyamma Games prépare le terrain pour la sortie d’Enotria : The Last Song le 16 septembre »

[Milan, Italy – September 13th, 2024] Jyamma Games prépare le terrain pour le lancement Enotria : La dernière chanson Afin de donner aux joueurs PC le même temps que ceux qui ont précommandé l’accès anticipé sur PlayStation 5, l’équipe de Jyamma Games a décidé de déplacer la sortie PC via Steam au 16 septembre à 17h00 CET2 jours plus tôt en guise de remerciement à leur communauté PC dévouée. Utilisez le système de masques pour assumer des capacités uniques, affronter des ennemis redoutables et défier les auteurs du scénario de votre monde.

Entrez dans un monde où vos actions façonnent le récit. Enotria : La dernière chansonadoptez les masques des ennemis vaincus pour exploiter leurs forces, parcourez un paysage d’inspiration italienne éclairé par le soleil et utilisez l’Ardore pour modifier le monde qui vous entoure de manière dynamique. Vivez le frisson du combat avec plus de 120 armes, 45 sorts et 8 modificateurs de parade. Personnalisez votre style de jeu avec le Chemin des Innovateurs, comprenant plus de 68 compétences à débloquer.

Enotria : La dernière chanson sera lancé sur PC via Vapeur et PlayStation 5 le 16 septembre 2024. Ajoutez le jeu à votre liste de souhaits sur Vapeur et Jeux épiques et précommandez-le sur le Boutique PlayStation Restez à jour en visitant le site officiel rejoignant le fonctionnaire Discorde et Sous-Reddit et suivre le match sur Twitter/X , YouTube , TikTok , Instagram et Facebook .

Caractéristiques:





Réveillez votre potentiel – Libérez le frisson du combat comme jamais auparavant ! Choisissez parmi plus de 120 armes différentes, 45 sorts et 8 modificateurs de parade pour vaincre les ennemis les plus puissants. Brisez leurs défenses avec des frappes de précision, des parades en chaîne uniques et déclenchez des attaques de riposte dévastatrices qui enflamment le champ de bataille, vous permettant de transformer la défense en attaque avec style.

Devenez le masque du changement – Saisissez les masques de vos adversaires vaincus et débloquez une infinité de nouvelles possibilités ! Basculez entre trois configurations à tout moment. Avec plus de 30 masques distincts à votre disposition, chacun possède ses propres forces et vulnérabilités. Utilisez-les à votre avantage en affrontant plus de 100 archétypes d’ennemis différents pour mettre fin à la tyrannie des auteurs.

Le chemin des innovateurs – Préparez-vous à débloquer un monde de possibilités infinies en explorant un trésor de talents comme jamais auparavant. Avec plus de 68 compétences à débloquer, vos masques deviennent une toile de fond pour une personnalisation sans précédent, vous permettant de sculpter votre style de jeu avec une précision sans précédent. Tirez parti des dizaines d’aspects modifiant les statistiques et trouvez parmi les 150 millions de combinaisons de construction différentes celle qui convient à votre style de jeu et à votre spécialisation à la volée, sans pénalité.

Les âmes de l’été – Ce monde inspiré du folklore italien, d’une beauté étrange et d’un mystère effrayant, insuffle une nouvelle vie au genre Soulslike. Explorez des villes à couper le souffle et des paysages magnifiques tout en affrontant des boss difficiles et en dévoilant les secrets cachés des auteurs. Aventurez-vous à travers trois vastes régions où chaque recoin recèle à la fois merveille et danger, vous invitant à découvrir votre propre destin au milieu d’un jeu éternel et tordu.

Alter Réalité – Canalisez le pouvoir d’Ardore pour modifier la réalité de manière dynamique. Activez stratégiquement les failles pour résoudre des énigmes, révéler des secrets, traverser un monde en déclin et obtenir un avantage stratégique au combat.







À propos de Jyamma Games





Jyamma Games a débuté son parcours à Milan, en Italie, en septembre 2019 en tant que studio de jeux vidéo indépendant avec seulement moins d’une douzaine de jeunes développeurs de jeux passionnés. Poussé par l’esprit rebelle et le dévouement, Jyamma a lancé quatre jeux mobiles sur le marché – Hi-Ball Rush, Matchy Catch, Cowzuuka et Go Down. Au fil de son parcours, le studio a rassemblé des compétences et des talents expérimentés issus de certaines des meilleures entreprises de l’industrie du jeu vidéo, comptant désormais plus de 50 collaborateurs dans différents pays. Sous la direction ambitieuse de certains seniors de l’industrie du divertissement, Jyamma Games travaille sur le projet AA déjà attendu, nommé Enotria : La dernière chansonun RPG de genre Souls qui embrasse la saveur italienne reproduite dans un monde extrêmement diversifié avec un gameplay dynamique.

Contact média :

[email protected]