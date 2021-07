J’y suis arrivé! PV Sindhu lance le compte à rebours avec un nail art spécial pour les Jeux olympiques de Tokyo

Avec quelques jours avant le début des très attendus Jeux olympiques de Tokyo, il est difficile pour des millions de personnes dans le monde de contenir leur enthousiasme. L’un des événements sportifs les plus importants a fait déborder de zèle les participants et les amateurs de sport. Le champion du monde PV Sindhu, qui sera le fer de lance du contingent indien de badminton aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, est prêt à écrire l’histoire. Le médaillé d’argent des Jeux de Rio ne souhaitera rien de moins que l’or.

Sindhu a été tête de série sixième dans le groupe J en simple féminin tandis que Sai Praneeth était tête de série 13e dans le groupe D en simple masculin. Elle affrontera l’Israélienne Ksenia Polikarpova et la Hongkongaise Cheung Ngan Yi. Sindhu, comme beaucoup d’autres, semble avoir attrapé la fièvre des Jeux olympiques. La navetteuse ace India a offert à ses fans un aperçu de son magnifique nail art. Avant le grand événement multisports international, Sindhu s’est fait peindre les ongles dans le logo officiel des Jeux olympiques. Les deux doigts du milieu portent le logo des Jeux olympiques tandis que les trois autres sont peints en rose.

Plus tôt ce mois-ci, la championne du monde en titre a reçu une balle dans le bras à la suite de laquelle elle a demandé au gouvernement d’acheter un équipement de récupération avancé qui a été approuvé dans les 24 heures. S’adressant à Sportskeeda après avoir reçu des sanctions pour se procurer un système de récupération Game Ready, Sindhu a déclaré: «Cela m’aidera énormément après chaque longue séance d’entraînement ou match, car il s’agit d’un système portable de récupération du froid et de la compression. Parfois, on s’épuise et on ressent de la raideur après les matchs. Cela aidera à une récupération rapide et systématique.

Mardi, Sindhu s’est entretenu avec le Premier ministre Narendra Modi lors d’une interaction en ligne avec des athlètes indiens à destination de Tokyo. Le Premier ministre Modi lui a souhaité bonne chance et a déclaré qu’il aurait une glace avec elle lorsqu’elle réussirait aux Jeux olympiques. Le joueur de 26 ans est déterminé non seulement à décrocher un podium, mais aussi à remporter l’or. Si elle le fait, elle deviendra la première navetteuse indienne à remporter une médaille d’or olympique aux Jeux de Tokyo.

