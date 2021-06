La star de JERSEY Shore JWoww « reçoit une vidéo » de la co-star mariée Angelina Pivarnick « entre dans la maison de son side-boo ».

Le moment a été documenté dans un clip teaser pour le prochain épisode de l’émission MTV.

Dans le agrafe, JWoww- dont le vrai nom est Jenni Farley- la co-star de FaceTimed Mike Sorrentino, 38 ans.

Au cours de leur conversation, Mike a dit à l’homme de 35 ans: « Des angelines avec un supposé côté-boo? »

Elle a ensuite confronté Angelina, 34 ans, à propos de sa prétendue liaison, partageant: « Il y a des images de sécurité de vous entrant dans la maison d’un gentleman. »

Angelina a semblé dégoûtée lorsqu’elle a demandé d’où Jenni avait entendu la rumeur.

Le clip s’est terminé avec Jenni déclarant: « Je pense que je viens de recevoir la vidéo. »

Au cours de l’épisode de la semaine dernière de Jersey Shore, Angelina a admis qu’elle avait des problèmes dans son mariage avec Chris Larangeira.

Le couple s’est marié en novembre 2019 lors d’une extravagante cérémonie de mariage télévisée.

La spéculation sur leur séparation a commencé lorsque les téléspectateurs ont remarqué que les deux avaient se sont désabonnés sur Instagram.

L’homme de 34 ans a révélé plus tard à Jenni et Deena Cortese qu’elle sent qu’elle a échoué en tant que « femme parfaite » et que sa la vie sexuelle est « inexistante » dans un épisode récent.

Au cours de l’épisode du 10 juin, Angelina a confirmé les rumeurs partagées en avouant à Mike « The Situation » Sorrentino que son mari avait quitté leur maison près de trois semaines plus tôt.

Expliquant pourquoi ils se sont séparés, Angelina a déclaré: « Nous nous sommes disputés et il a emménagé avec sa mère et cela fait quelques semaines maintenant. »

Elle a déclaré que son mari avait franchi la ligne, déclarant: « Chris partant et enlevant ses bas, déchirant sa carte » Joyeux Noël à ma femme « , il voulait voir cette carte déchirée.

« Il voulait voir ce bas disparaître. Chris voulait que je voie tous ses vêtements partis. Qu’il me fasse ça pour une bagarre n’est tout simplement pas juste. »

La star de télé-réalité a également affirmé qu’elle avait demandé à Chris d’aller en thérapie et qu’il avait refusé.

Angelina a ajouté que leurs problèmes ont rapidement dégénéré et qu’ils ont dû impliquer des avocats.

le MTV star a déclaré: « J’ai dû engager un avocat parce que ça a commencé à frapper le ventilateur. »

« Je ne voulais pas engager d’avocat, mais je sentais que j’en avais besoin. Il a embauché un avocat. Il m’a bloqué. Il ne veut pas me parler. »

De plus, Angelina a affirmé avoir surpris Chris sortant dans un bar avec un jeune de 22 ans, puis retournant dans un hôtel avec elle et des amis après avoir installé un dispositif de suivi sur sa voiture.