Jwala Gutta écrit un article inspirant alors que l’Inde combat la pandémie de Covid-19

La navette indienne Ace, Jwala Gutta, a utilisé mercredi une citation très célèbre pour inspirer ses fans à combattre la pandémie de COVID-19.Gutta a partagé une photo d’elle-même dans un sari jaune sur Twitter, en disant « vous envoyer des couleurs » dans cette situation difficile. ressemble à la photo partagée par Gutta est de sa cérémonie Haldi. Elle a récemment noué le nœud avec l’acteur-producteur Vishnu Vishal lors d’un mariage d’un jour. Le mariage de Gutta et Vishal était une affaire très unie avec une poignée de participants alors que la deuxième vague de corona faisait des ravages dans le pays.

En plus du cliché, Gutta a également écrit une citation très célèbre avec une modification: «Cela passera… je le sais.»

La citation originale se lit comme suit: « Cela aussi passera ». La citation est tirée des écrits des poètes soufis persans médiévaux. Cela représente la nature temporaire de la condition humaine, c’est-à-dire que peu importe la gravité d’une situation, elle serait un jour terminée. Pendant ce temps, Gutta a pris une pause indéfinie du badminton. Gutta a commencé sa carrière dans le badminton à la fin des années 1990.

L’athlète de 37 ans a représenté l’Inde dans les catégories féminines et mixtes dans de nombreux événements internationaux. Gutta compte 316 victoires à son actif dans les deux catégories – la plupart par un Indien.

Gutta a été classée sixième au classement double mixte BWF en 2010. C’est aussi son meilleur classement en carrière de badminton jusqu’à présent. Cinq ans plus tard, Gutta a de nouveau réussi à se classer parmi les dix premiers du classement en 2015.

Au cours de ses 18 ans de carrière, Gutta a apporté de nombreux lauriers au pays, dont une médaille d’argent aux Superseries Masters Finals 2009 et une médaille de bronze aux Championnats du monde 2011. Gutta a également remporté une médaille d’or et une médaille d’argent en double féminin. aux Jeux du Commonwealth en 2010 et 2014, respectivement. La star indienne a également remporté une médaille d’argent et une de bronze dans les épreuves mixtes du CWG 2010 et 2006, respectivement.

