JW Anderson arbore des sabots grenouilles à la Fashion Week de Milan

Ce fut d’abord des pigeons, sous la forme d’une pochette approuvée par Carrie Bradshaw. Puis vint une robe de poisson rouge digne d’un tapis rouge. Aujourd’hui, le designer nord-irlandais Jonathan Anderson a sélectionné un nouvel animal à élever au nom de la mode : les grenouilles.

Les sabots grenouilles ont offert un moment de légèreté lors du défilé de Milan. Crédit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images

Lancés sur le podium de sa marque JW Anderson à la Fashion Week de Milan, les sabots amphibies (disponibles en jaune, bleu et vert visqueux classique) ont été fabriqués en collaboration avec les fabricants britanniques de bottes de pluie Wellipets, dont les emblématiques bottes grenouille étaient autrefois portées par le prince Harry. et le prince William quand ils étaient jeunes. Une photo de 1987 de Harry, niché dans le creux du coude de la princesse Diana tandis que ses pieds de grenouille pendaient en dessous, a été publiée dans les journaux britanniques.

Pour Anderson, la référence culturelle est “familière”, rassurante et découle de “souvenirs d’enfance”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Le prince William et le prince Harry portaient des Wellipets pour regarder le prince Charles jouer au polo au Cirencester Polo Club le 6 juin 1987 à Windsor. Crédit: Julian Parker/Presse britannique/Getty

Au lieu de la forme de botte haute typique de Wellipets, conçue à l’origine pour les enfants, la version plus courte et à enfiler de JW Anderson ressemble à une mule.

Et bien que l’on puisse s’attendre à ce que les sabots de grenouille caoutchoutés soient un choix de chaussures plutôt controversé, la réaction sur les réseaux sociaux a jusqu’à présent été positive. Un publication virale sur Twitter a déjà recueilli plus d’un millier de commentaires, dont beaucoup expriment le désir explicite d’en posséder une paire.

C’était un moment fantaisiste dans la nouvelle collection de la marque, qui comprenait également un look de piste mettant en vedette un peu plus qu’un modèle orné de tatouages ​​​​peints sur le thème de la tomate portant un oreiller blanc.

Sabrina Impacciatore a été aperçue au premier rang dans une combinaison printemps-été 2023. Crédit: Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images

La touche surréaliste d’Anderson a également été adoptée par le premier rang du défilé de Milan – l’influenceur Hendrik Giesler est arrivé vêtu d’un t-shirt noir à col rond perforé par des couvercles de canette à anneau à moitié ouverts, un look de la collection printemps-été 2023 de JW Anderson. C’était un public étoilé rempli de certaines des célébrités les plus en vogue d’Italie, dont la star de “The White Lotus”, Sabrina Impacciatore, qui portait une combinaison kitsch à imprimé coucher de soleil également de la dernière collection de la marque, et le réalisateur de “Bones and All” Luca Guadagnino dans une polaire zippée beige douillette.