Champions Juventus a marqué deux en-têtes dans le dernier quart d’heure pour revenir par derrière pour battre les plus petits voisins Torino 2-1 dans un dramatique Derby della Mole en Serie A samedi.

Torino a stupéfié les hôtes lorsque Nicolas Nkoulou a marqué à bout portant après un corner à la neuvième minute et aurait pu aller plus loin avant la mi-temps.

Mais, alors que la Juventus les épuisait en seconde période, le remplaçant Weston McKennie a dirigé l’égalisation sur un centre de Juan Cuadrado à la 78e minute et le défenseur Leonardo Bonucci a attrapé le vainqueur avec un but presque identique 11 minutes plus tard.

Weston McKennie de la Juventus a nivelé les équipes en profondeur en seconde période. Getty Images

Cette victoire a permis à la Juventus de prendre la deuxième place avec 20 points en 10 matchs, deux devant l’Inter Milan, qui était à domicile contre Bologne plus tard samedi, et Sassuolo, qui visitait l’AS Roma dimanche.

Torino, avec une seule victoire cette saison, est 18e avec six points.